天文台料周二稍後起有驟雨雷暴　冷鋒周三橫過本港　市區周四20度

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今日（4月27日）下午發出特別天氣提示，本港今晚及明日（4月28日）天氣漸轉不穩定，驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴；到星期三（4月29日）部分地區雨勢較大。



天文台預料一道冷鋒會在星期三稍後橫過華南沿岸，本港市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）會逐步下降至星期四（4月30日）早上最低約20度，較前一日下午跌6度；新界地區再低兩三度，自動分區天氣預報顯示，將軍澳及上水都會降至18度，而北區打鼓嶺更跌至17度。



至於五一黃金周天氣，天文台預測周五（5月1日）及周六（5月2日）日間部分時間天色明朗，下周日至二（5月3日至5日）有驟雨及雷暴。



▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



+ 4

明天的天氣：局部地區有狂風雷 暴稍後驟雨較多

天文台指出，高空擾動會在未來一兩日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。預料一道低壓槽會在明日（28日）於華中發展為一道冷鋒，並在星期三（29日）稍後橫過華南沿岸。

九天天氣預報顯示，明日吹東至東南風3至4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，稍後驟雨較多，市區氣溫介乎24至28度。

周三中有驟雨及幾陣狂風雷暴 稍後氣溫下降

天文台預測周三吹南至西南風3至4級，後轉北風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，稍後氣溫下降，市區介乎22至26度；周四（30日）吹北至東北風4至5級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，天氣稍涼，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎20至25度。

天文台4月27日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，有明顯降溫，5月1日勞動節前後有雷暴。(天文台圖片)

天文台4月27日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎20至29度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示

天文台自動分區天氣預報顯示，4月29日下午2時，各區氣溫升至25、26度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，4月30日上午7時，天文台尖少咀總部氣溫料降至20度，新界再低兩三度，北區打鼓嶺降至17度。（天文台圖片）

天文台4月27日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼

