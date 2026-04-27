天氣｜今日最高約28度　稍後有幾陣驟雨　未來一兩日天氣不穩定

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（4月27日）部份時間有陽光，日間市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，吹和緩東至東南風。天文台展望，未來一兩日天氣不穩定，驟雨逐漸增多及有雷暴。星期三（29日）稍後氣溫下降，星期四（30日）早上氣溫約20度左右，驟雨減少。



圖為截至4月27日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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未來一兩日有驟雨及狂風雷暴 周中稍為降溫

天文台指出，一道低壓槽會在今日於華中發展，並在未來一兩日靠近華南沿岸地區，為該區帶來驟雨及狂風雷暴。受東北季候風影響，本周中後期廣東驟雨減少，氣溫稍為下降。預料另一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月27日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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未來8天均有驟雨或微雨 下周日至立夏均有雷暴

金天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）至下周二（5月5日）的「立夏」均有驟雨或微雨。其中，明日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨較多，料介乎24至28度。周三（29日）多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降，最低氣溫約22度，最高27度。

周四（30日）至周六（5月2日）均大致多雲，日間部份時間天色明朗。周四天氣稍涼，氣溫進一步回落至20至25度，當日早上有一兩陣驟雨。周五（5月1日）有一兩陣微雨，料在22至26度之間。周六有一兩陣驟雨，稍後局部地區能見度較低，氣溫回升至24至27度。

下周日（5月3日）至下周二「立夏」均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最低介乎24至25度，最高在28至29度之間。