東北季候風南下一夜跌10度　天文台料明早市區19度　一區16度

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告／勞動節】天文台今日（4月23日）指與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸，料本港市區明早（24日）氣溫（以天文台尖沙咀總部計）比今日日間低10度，降至19度，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。自動分區天氣預報顯示，其他各區普遍降至18度，都比今日低約10度，上水、將軍澳、流浮山降至17度，打鼓嶺低見16度。



天文台預料一道低壓槽會在下周初至中期於華南逐漸發展，預測下周二（4月28日）至四（30日）有驟雨及幾陣狂風雷暴，料到5月1日勞動節天色轉好，日間短暫時間有陽光。



▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



+ 4

五一黃金周天氣預測：

5月1日勞動節天氣：南風4級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；氣溫介乎25至28度。

5月2日天氣：南風4級；大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；氣溫介乎24至28度。



天文台4月23日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日受到冷鋒及隨後的東北季候風、以及高空擾動和低壓槽，天氣十分不穩定。（天文台圖片）

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台指出，受冷鋒相關的東北季候風影響，明日（24日）廣東沿岸顯著較涼；同時，高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台預測明日吹北至東北風4級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；天氣顯著較涼，市區清晨氣溫跌至19度，比今日日間最高29度，大幅下降10度。

天文台4月23日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎19至28度。（天文台圖片）

天文台4月23日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高達90%至95%。（天文台圖片）

將軍澳、上水、石崗和流浮山明早跌至17度 打鼓嶺低見16度

天文台自動分區天氣預報顯示，明日清晨5時，天文台尖沙咀總部氣溫料降至20度，將軍澳、上水、石崗和流浮山都跌至17度，打鼓嶺只有16度，其他區域則降至18、19度。

到早上7時，文台尖沙咀總部再下降至19度，其他各區多數降至17、18度，打鼓嶺只有16度。

天文台自動分區天氣預報顯示，4月24日清晨5時，天文台尖沙咀總部氣溫料降至20度，將軍澳和上水都跌至17度，打鼓嶺只有16度。 (天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，4月24日早上7時，天文台尖沙咀總部氣溫料降至19度，其他各區降至17、18度，打鼓嶺只有16度。 (天文台圖片)

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼

