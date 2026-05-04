天氣｜今日稍涼最低21度　稍後雨勢較頻密　局部地局有雷暴

東北季候風正影響廣東，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（5月4日）大致多雲，有幾陣驟雨。天氣稍涼，氣溫最低約21度，日間最高氣溫約25度。稍後雨勢較為頻密，局部地區有雷暴；吹和緩至清勁北至東北風。



明日（5）為二十四節氣的「立夏」，天文台展望，明日仍然較涼及間中有驟雨。隨後一兩日驟雨減少，氣溫逐步回升，天色較為明朗。



圖為截至5月4日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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本周中期驟雨減少 氣溫逐步回升

天文台指出，受東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，本週中期華南沿岸驟雨減少。預料偏南氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月4日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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明日「立夏」稍涼及初時有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，從明日（5日）「立夏」至下周二（12日）期間，僅下周一（11日）未顯示有雨。其中，明日至周四（7日）均大致多雲。明日間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，天氣稍涼，料介乎21至24度。

周三（6日）初時有一兩陣微雨， 氣溫回升至23至27度。 周四（7日）初時有一兩陣驟雨，介乎23至27度。周五（8日）料部份時間有陽光。稍後有幾陣驟雨，氣溫進一步回升至25至30度。

周六（9日）料有幾陣驟雨，下周日（10日）則料初時有一兩陣驟雨；最低氣溫分別為24及23度，最高則分別29及27度。

下周一與下周二均大致多雲，日間短暫時間有陽光，其中下周二有一兩陣驟雨；最低氣溫分別為23及24度，最高均為28度。