天氣過山車｜一夜跌8度　天文台料明早市區21度　周五反彈上30度

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／立夏】天文台今日（3日）下午指出，一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區，隨後的東北季候風正逐漸影響廣東，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）會由今日中午29.6度，到午夜降至23度，明早（4日，星期一）再降至21度，一夜跌8度；新界地區再低兩三度，自動分區天氣預報顯示，將軍澳明早清晨料與上水及打鼓嶺同降至19度。



天文台預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升，料周五（8日）重上30度。天文台預測下周日（10日）母親節大致多雲，初時有一兩陣驟雨。



黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民準備不足，只好兩個人用一把傘。（梁鵬威攝）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民準備不足，只好兩個人用一把傘。（梁鵬威攝）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民準備不足，只好兩個人用一把傘。（梁鵬威攝）

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明天的天氣：有幾陣驟雨 晚上局部地區有雷暴

一道冷鋒今日下午橫過廣東沿岸地區，與其相關的雷雨在下午為本港多處地區帶來超過30毫米雨量，天文台一度發出黃色暴雨警告。

天文台指冷鋒隨後的東北季候風正逐漸影響廣東，受東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。九天天氣預報顯示，明日吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴，市區氣溫介乎21至25度。

天文台5月3日下午4時半更新九天天氣，預測未來九日天氣變化大，前部有驟雨及雷暴，後天色轉好，繼而升溫。（天文台圖片）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，無帶雨傘市民在大雨中奔走。（梁鵬威攝）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民用報紙作雨傘遮頭。（梁鵬威攝）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民盒膠片作雨傘遮頭。（梁鵬威攝）

天文台總部中午後兩小時跌6度 料將軍澳明清晨氣溫與打鼓嶺相同

本港今日上午有陽光，天文台總部在約中午時升至29.6度，數區曾錄錄得30度或以上，黃大仙區錄得最高31.2度。不過中午雷雨區逼近，風雲變色並落暴雨，天文台總部兩小時內氣溫跌6度，降至約24度，其後維持在這個水平，天文台料午夜再降至23度，明早清晨再降至21度。

自動分區天氣預報顯示，明早清晨6時，除天文台總部及機場21度外，其他各區在19至20度，上水、打鼓嶺、流浮山和石崗均只有19度，而將軍澳也料只有19度。

5月3日截至下午5時各區錄得的全日最高氣溫，多數在30度左右，為中午氣溫，後隨着暴雨急跌。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，5月4日早上6時各區氣溫介乎19至21度，比5月3日最高氣溫跌約8度左右。(天文台圖片)

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周二「立夏」不熱 最低21度 初時局部地區有雷暴

天文台預測周二（5日）二十四節氣「立夏」仍較清涼，市區氣溫介乎21至24度，吹東風4至5級，大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。

天文台指隨着高空擾動遠離，本周中期華南沿岸驟雨減少，預測周三（6日）吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫回升至介乎23至27度。周四（7日）吹東至東南風4級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高28度。

天文台5月3日下午4時半更新九天天氣，預測未來九日市區氣溫如過山車，先跌後反彈，介乎21至30度。（天文台圖片）

天文台5月3日下午4時半更新九天天氣，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片）

偏南氣流令氣溫逐步回升 周五料見30度

預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。九天天氣預報顯示，周五（8日）吹南至東南風3級，部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，市區氣溫上升至介乎25至30度；周六（9日）吹微風2級，漸轉東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎24至29度。

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，無帶雨傘市民在大雨中奔走。（梁鵬威攝）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民一家三口一把傘，父母首照顧小朋友。（梁鵬威攝）

下周日母親節料大致多雲 初時有一兩陣驟雨

天文台預測下周日（10日）母親節吹東至東北風3至4級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎23至27度；下周一（11日）吹東風3至4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至28度；下周二（12日）吹東至東南風3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至28度。