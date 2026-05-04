天氣｜天文台料周中驟雨減少、氣溫回升　接近周末天氣漸轉不穩定

【明日的天氣／天文台／hko】東北季候風正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，同時與高空擾動相關的驟雨正影響廣東西部。天文台預測本港地區今日（4日）下午及今晚大致多雲，有一兩陣驟雨。今晚雨勢漸轉頻密，局部地區有雷暴。吹和緩至清勁東至東北風。展望明日（5日）仍然較涼，間中有驟雨。星期三驟雨減少。星期四氣溫回升，接近周末天氣漸轉不穩定。



圖為截至5月4日上午11時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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天文台指出，東北季候風會在明日繼續為廣東帶來稍涼的天氣。同時，受高空擾動影響，該區有驟雨。隨著高空擾動遠離及東北季候風緩和，本周中期華南沿岸驟雨減少，氣溫逐步回升。預料一道低壓槽會在接近周末為華南帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月4日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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明日「立夏」稍涼及初時有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，從明日（5日）「立夏」至下周三（13日）期間，僅周三（6日）、周日（10日）及下周一（11日）未顯示有雨。其中，明日大致多雲，間中有驟雨。初時局部地區有雷暴，天氣稍涼，氣溫介乎21度至24度。

周三（6日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎21度至24度。 周四（7日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。周五（8日）料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴，氣溫進一步回升至24度至30度。

周六（9日）料大致多雲，初時有幾陣驟雨，氣溫介乎23至27度。周日（10日）短暫時間有陽光，氣溫同介乎23至27度。下周一短暫時間有陽光，氣溫同介乎23至28度。下周二及三均大致多雲，日間短暫時間有陽光，其中周二有一兩陣驟雨，周三則有幾陣驟雨。