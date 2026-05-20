黃色暴雨｜天文台圖表揭暴雨只落在一個範圍　局部雨量逾140毫米

高空擾動相關的強雷雨區今日（20日）持續影響廣東西部及珠江口一帶，天文台今晚9時發出黃色暴雨警告信號。不過暴雨集中在新界石崗、上水至打鼓嶺一條長帶範圍，雨量每小時超過40毫米，至深夜累計雨量超過100毫米，



天文台晚上10時多指出，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺一帶正受大雨影響，有可能出現嚴重水浸。至午夜前局部雨量累計超過140毫米，小部分達200毫米。



天文台5月20日截至晚上21:30的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上10時15分的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶，超過40毫米。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上23:00的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶。（天文台圖片）

晚上暴雨只落在石崗至打鼓嶺蕉形長條帶

天文台雨量圖顯示，新界地區除了今早7至9時和中午12時左右錄得有雨外，日間其他時間都沒有下雨，直至晚上7時強雷雨區移入本港範圍，才再開始有雨。

不過起初雨區並不大，最先集中在石崗至深井一帶，但雨勢甚大；其後暴雨向東北伸延，擴至上水、打鼓嶺及沙頭角。雨區猶如蕉形，每小時雨量超過40毫米。港島、九龍和大嶼山、甚至新界東，都幾乎無雨。

天文台5月20日日晚上22:30的雷達圖顯示，強雷雨區集中在新界中及東落大雨。（天文台圖片）

雨區今晚雨量普遍超過90毫米 小範圍逾200毫米

整晚暴雨「揀選」只落在該個蕉形範圍，由7時至午夜累計普遍超過90毫米，局部達140毫米，小範圍逾200毫米。

天文台5月20日截至晚上23:15的全日雨量顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶，局部雨量累計超過140毫米，小部分達200毫米。（天文台圖片）

天文台冕上發出新界北部水浸特別報告 提醒鄉村村民留意防洪警鐘

天文台在晚上9時55分更新新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺一帶，正受大雨影響。市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

天文台在晚上10時25分再更新局部地區大雨提示，指新界北區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

上水古洞對開有小巴「死火」壞車。

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