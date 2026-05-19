天文台指高空擾動影響　明驟雨增多有雷暴　料佛誕兩日連假熱焫焫

【天氣／天文台／明天的天氣／雷暴／黃雨／暴雨警告／佛誕】踏入初夏天氣不穩，天文台今日（19日）一度發出黃色暴雨警告信號，預計受到高空擾動影響，明日（20日）驟雨增多及有幾陣雷暴，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）25至28度。



直至接近周末華南沿岸驟雨才逐漸減少，氣溫也重上3字頭，其中周六（23日）至下周二（26日）市區一連四日最高氣溫32度，即市民將度過炎熱的佛誕及佛誕翌日（24日及25日）假期。



天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台表示，高空擾動正為廣東帶來驟雨及雷暴，同時一股偏南氣流正影響廣東西部沿岸。截至今午5時20分，天文台總部錄得氣溫25.8度，相對濕度89%，京士柏紫外線指數0.5，強度屬於低，預計今晚大致多雲，有幾陣驟雨。

明天的天氣︰驟雨增多及有幾陣雷暴

天文台預計，受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，明日（19日）大致多雲，驟雨增多及有幾陣雷暴，市區氣溫介乎25至28度，相對濕度80%至95%，吹和緩偏南風。

天文台5月19日下午4時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

周四「小滿」初時部份地區雨勢較大

根據九天天氣預報顯示，周四（21日）為廿四節氣的「小滿」，市區氣溫25度至28度，相對濕度80%至95%，吹南風3至4級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部份地區雨勢較大。

周五（22日）市區氣溫26度至30度，相對濕度70%至95%，吹南風3至4級；大致多雲，早上有幾陣驟雨，下午部份時間有陽光。

天文台5月19日下午4時半更新的九天天氣預報，未來兩日市區氣溫最低25度。（天文台網頁截圖）

天文台5月19日下午4時半更新的九天天氣預報，未來九天相對濕度最高九成或以上。（天文台網頁截圖）

接近周末高空擾動遠離 驟雨逐漸減少及日間炎熱

隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

周六（23日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至90%，吹南至西南風3至4級；部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱。

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

佛誕的天氣︰兩日連假市區最高32度

下周日佛誕正日（24日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至90%，吹南至西南風4級；部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱。

下周一公眾假期佛誕翌日及下周二（25日及26日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至90%，吹南至西南風4級；部分時間有陽光及炎熱。

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

下周中期大致多雲及有驟雨

下周三（27日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹南至西南風3至4級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光。

下周四（28日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%，吹南風3級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。