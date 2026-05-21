最新天氣｜天文台5時15分改發黃雨警告

【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】天文台周三（20日）指出，與高空擾動相關的強雷雨區持續影響廣東西部及珠江口一帶，當晚9時發出黃色暴雨警告信號。天文台周四（21日）凌晨2時40分改發紅色暴雨警告信號，直至5時15分再改回黃雨警告。天文台期間亦曾發山泥傾瀉特別提示，指新界北部雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。此外，天文台料強陣風繼續吹襲香港，市民如身處室外請盡快躲避。



渠務署表示，截至周三午夜12時，已確認7宗水浸個案，位於大頭嶺迴旋處、粉錦公路、粉嶺坪輋、石崗機場路、粉嶺公路、上水古洞及上水彩園路寶石湖行人隧道，已調配強力排水機械人「龍吸水」前往粉嶺公路及石崗機場路現場協助。



▼5月21日 暴雨襲港▼

圖為截至2026年5月21日凌晨2時30分的雷達圖，與高空擾動相關的強雷雨區正影響本港。（天文台圖片）

【05:15】天文台：發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況，以及注意安全措施。

【04:20】民政事務總署：由於紅色暴雨警告信號已經發出，該署緊急事故協調中心現已運作，署方會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。

【04:15】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【02:40】天文台改發紅色暴雨警告信號，代表香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【02:30】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【02:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午4時30分，預料有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【01:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午1時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

【01:45】天文台發出山泥傾瀉特別提示，指新界北部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

【01:40】天文台：與高空擾動相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

渠務署5月20日深夜調配強力排水機械人「龍吸水」前往粉嶺公路及石崗機場路現場協助。（渠務署Facebook專頁「下水水 Drainy」圖片）

渠務署5月20日晚上確認7宗水浸個案，已派遣緊急應變隊伍到場處理。（渠務署Facebook專頁「下水水 Drainy」圖片）

天文台5月21日凌晨00:24的雷達圖顯示，再有強雷雨區從珠江口向東移，逼近本港。（天文台圖片）

【00:25】渠務署在社交平台發文，指在暴雨期間，緊急事故控制中心已於周三晚上9時45分啟動，現時已派遣超過60隊緊急應變隊伍清理水浸情況。

截至周三午夜12時，已確認7宗水浸個案，位於大頭嶺迴旋處、粉錦公路、粉嶺坪輋、石崗機場路、粉嶺公路、上水古洞及上水彩園路寶石湖行人隧道，已派遣緊急應變隊伍到場處理，並已調配強力排水機械人「龍吸水」前往粉嶺公路及石崗機場路現場協助。

渠務署表示，會繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化，時刻保持高度戒備，並在有需要時，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理淤塞及水浸。市民如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110。

【00:15】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時正，天文台預料香港有幾陣狂風雷暴，以及預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

▼5月20日 暴雨襲港▼

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天文台5月20日日晚上23:56的雷達圖顯示，再有強雷雨區從珠江口向東移，逼近本港。（天文台圖片）

【23:42】黃色暴雨警告信號生效期間，北區多處有暴雨及水浸，雨中發生嚴重車禍。今晚約10時13分，一輛私家車及一輛輕型貨車，沿粉嶺公路往元朗方向，當駛至古洞路對開時，據報私家車因前方路面積水而停車。尾隨輕型貨車懷疑收掣不及，撞到私家車尾部，30多歲貨車男司機受傷，一度陷入半昏迷。救護員接報趕至，傷者回復清醒，被送往北區醫院救治。

受暴雨及水浸影響，粉嶺公路嚴重擠塞。（fb突發馬路車cam大全/Scott Li）

【22:55】受大雨影響，上水、粉嶺等地區多處水浸，其中警方於晚上約9時51分接報，粉錦公路近唐公嶺對開，有一輛小巴因水浸「死火」壞車，估計水深約0.5米，司機及乘客共13人被困車內。另外，自晚上9時許開始，警方在上水區接獲多宗水浸報案，彩園路近寶石湖邨有隧道水深至腳眼，金錢路、粉錦公路、天光甫等均有人報稱被困村屋內，但暫時安全。

上水古洞對開有小巴「死火」壞車。

天文台5月20日日晚上22:30的雷達圖顯示，強雷雨區集中在新界中及東落大雨。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上22:15的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶，超過40毫米。（天文台圖片）

【22:54】天文台更新新界北部水浸特別報告：新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

天文台5月20日截至晚上22:15的全日雨量顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶，超過100毫米。（天文台圖片）

【22:20】天文台更新局部地區大雨提示：新界北區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

【21:55】天文台更新新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

天文台5月20日日晚上21:48的雷達圖顯示，強雷雨區集中在新界中間落大雨。（天文台圖片）

天文台5月20日晚上20:54的雷達圖顯示，廣東西部及珠江口一帶的強雷雨區已到新界西北部。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上21:30的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水和打鼓嶺一帶。（天文台圖片）

天文台5月20日截至晚上20:30的的一小時雨量計顯示，大雨集中在石崗至上水一帶。（天文台圖片）

【21:15】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【21:05】天文台發出局部地區大雨提示：新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【21:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【20:30】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台5月20日晚上20:30的雷達圖顯示，廣東西部及珠江口一帶的強雷雨區即將到達本港西北部的元朗屯門。（天文台圖片）

【19:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上10時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台5月20日晚上19:30的雷達圖顯示，廣東西部及珠江口一帶持續有強雷雨區發展，並逐漸向東移近本港。（天文台圖片）

【19:30】天文台：廣東西部及珠江口一帶持續有強雷雨區發展並逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台5月19日12時35分發出黃色暴雨警告信號，九龍城雨勢大。（湯致遠攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）

天文台2026年5月19日一度發出黃色暴雨警告信號，至下午，尖沙咀雨勢未算大，而外出市民大部份也有帶雨具。（葉志明攝）