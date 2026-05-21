小滿天氣｜今日有驟雨及幾陣狂風雷暴　最高約29度　初時雨勢頗大

今日（5月21日）為二十四節氣「小滿」，天文台繼昨晚9時發出黃色暴雨警告信號，於日凌晨2時40分曾改發紅色暴雨警告，至今晨5時15分再改回黃色。



天文台指出，與高空擾動相關的大驟雨及狂風雷暴持續影響珠江口一帶，預測本港地區今日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。今日最高氣溫約29度，吹和緩偏南風。天文台展望，明日（22日）驟雨減少，天色好轉。周末至下周初部份時間有陽光及炎熱。



圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月21日清晨5時40分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

將受高空反氣旋影響 周末至下周中普遍晴朗

天文台指出，受高空擾動影響，今日華南天氣仍然不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離沿岸地區，明日驟雨減少，天色好轉。預料高空反氣旋會在周末至下周中期覆蓋華南沿岸，並為該區帶來普遍晴朗及持續炎熱的天氣。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



+ 4

▼4月4日 白天變黑夜▼



+ 6

周六至下周四炎熱達32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）大致多雲，早上有幾陣驟雨，下午部份時間有陽光，介乎26至31度。

圖為天文台截至5月21日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（23日）至下周四（28日）均日間炎熱，最低分別27及28度，最高均32度。周六至下周二（26日）均部份時間有陽光。其中，周六及下周日（24日）早上局部地區有驟雨；下周三（27日）大致天晴；下周四則局部地區有驟雨。

下周五（29日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫稍回落至27至31度。