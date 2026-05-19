下星期有風？3大AI預測薔薇生成+結構巨型影響南海　即看颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／薔薇／AI天氣預報／GFS／ECMWF／5月風暴】連環颱風？熱帶氣旋黑格比後，下星期有颱風影響南海？內地社交平台小紅書近日熱傳，颱風薔薇可能於5月底生成，並有機會影響南海，甚至登陸中國。而3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，都預測下星期會有熱帶氣旋生成，結構巨型，當中風烏及伏羲預測這個熱帶氣旋會逼近或進入南海，盤古則預測會靠近台灣及日本。



至於傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），也預測會有熱帶氣旋生成，但強度與路徑與AI天氣模式預測的不同。本港天文台暫未有相關預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期有颱風影響南海？（AI天氣預測模式風烏）

3大AI預測薔薇下星期生成

本港近日驟雨連連，不少人關注天氣變化。AI天氣預測模式風烏預測，最快5月22日（星期五）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後逐漸增強逼近菲律賓及南海，下星期中後期往西北方向移動，預計5月30日登陸台灣，之後繼續往東北方向移動遠離。

風烏預測，最快5月22日（星期五）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後逐漸增強逼近菲律賓及南海。（AI天氣預測模式風烏）

風烏預測，最快5月22日（星期五）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後逐漸增強逼近菲律賓及南海。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式伏羲預測，該熱帶氣旋會在5月26日至5月27日（星期二至三）生成，並於5月31日至6月1日（星期日至星期一）進入南海。

伏羲預測，該熱帶氣旋會在5月26日至5月27日（星期二至三）生成，並於5月31日至6月1日（星期日至星期一）進入南海。（AI天氣預測模式伏羲）

伏羲預測，該熱帶氣旋會在5月26日至5月27日（星期二至三）生成，並於5月31日至6月1日（星期日至星期一）進入南海。（AI天氣預測模式伏羲）

AI天氣預測模式盤古同樣預測該熱帶氣旋會在5月26日至5月27日（星期二至三）生成，且結構巨型，會往台灣及日本方向移動，不會進入南海。

盤古預測該熱帶氣旋會往台灣及日本方向移動，不會進入南海。（AI天氣預測模式盤古）

盤古預測該熱帶氣旋會往台灣及日本方向移動，不會進入南海。（AI天氣預測模式盤古）

ECMWF預測有不同

至於傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），預測該熱帶氣旋會在下星期生成，但強度較AI天氣模式預測的弱，往台灣及日本方向移動。

ECMWF預測該熱帶氣旋會在下星期生成，但強度較AI天氣模式預測的弱，往台灣及日本方向移動。（ECMWF）

ECMWF預測該熱帶氣旋會在下星期生成，但強度較AI天氣模式預測的弱，往台灣及日本方向移動。（ECMWF）

本港天文台暫未有相關預測。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代，而受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴，隨着高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫25°C至32°C，暫時最高吹4級風。