天文台指低壓區增強　正形成熱帶氣旋　擬短期內發出一號風球

撰文： 倪清江 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-11 16:18

天文台下午3時15分指出，位於南海中部的低壓區有所增強，一個熱帶氣旋正在形成中，天文台考慮在短期內發出一號戒備信號。預料該系統會在今晚至明早（11至12日）與香港保持約500公里或以上距離，今晚至明日本地風勢較大，間中有狂風驟雨，海面有湧浪。

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天文台指低壓區增強至熱帶氣旋，預料移向海南島方向。（天文台圖片）

天文台在下午3時25分發出雷暴警告，有效時間至下午5時半。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測路徑▼

+ 3 + 3 + 3

▼全球預報系統GFS預測路徑▼

+ 3 + 3 + 3

天文台今早表示，位於南海中部的低壓區會在未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶，預測將會增強，本港明日（12日）風勢較大，間中有狂風驟雨，周日（13日）大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。隨着高空反氣旋在下周初至中期逐漸增強，下周二起天色好轉，下周六（19日）最高33度。

澳門地球物理暨氣象局則預告，目前位於南海中部的廣闊季風低壓正在發展並逐漸移向海南島，今明兩日有可能增強為熱帶氣旋，屆時或考慮發出熱帶氣旋信號。受其相關的環流影響，今日稍後澳門風勢將明顯增強，風力間中達6級及有驟雨。另外，因未來數日正值天文大潮，澳門內港一帶可能出現輕微水浸。

▼6.1澳門友誼大橋對出現水龍捲▼