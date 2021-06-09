天文台指低壓區近周末發展　移向海南島一帶　電腦預測有顯著分歧

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-10 00:51

天文台今日（9日）指出，一個低壓區會在接近周末於南海中部發展，並在周末期間大致移向海南島一帶，但其發展存在變數。歐洲、美國及英國模式均顯示南海中至北部可能有閉合的低壓區發展，但對其發展有顯著分歧，其中歐洲模式的低壓區較鬆散，美國模式則顯示它較有組織。 會否增強仍存變數，但天文台指一股活躍偏南氣流會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣，料周六（12日）稍後局部地區有雷暴，風勢較大，雷雨天料持續至下周三（16日），近下周末才短暫時間有陽光，市民外出時最好常備雨傘。

天文台：季風槽有利形成「季風低壓」

天文台在「天氣隨筆」表示，廣闊低壓槽為南海送來了源自印度洋的水汽，從衛星雲圖可見現時南海的對流發展頗為活躍；而最近各大電腦模式的運算結果顯示，周末期間南海中至北部可能有低壓區蹤跡，但對其發展亦有顯著分歧。

歐洲、美國及英國模式均顯示南海中至北部可能有閉合的低壓區發展，其中歐洲模式的低壓區較為鬆散，而美國模式則顯示它較有組織，但日本模式卻預測它只會維持季風槽的形態。

天文台解釋，季風槽內的氣壓較低，有利渦旋在槽內形成，這類渦旋稱為「季風低壓」，通常中心對流雲團較為鬆散，外圍則較大風。要進一步增強成為熱帶氣旋，需要更多有利條件，包括微弱的垂直風切變、較强的高空輻散、充沛的水汽供應，以及較高的海水溫度等。雖然現時其發展仍存在不確定性，但該系統會在周末期間向西北移動，大致移向海南島一帶，故天文台預計，周末期間本港會有驟雨，風勢較大。

周末起迎多日雷暴

一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。

下周初再受一股活躍偏南氣流影響，為華南沿岸帶來不穩定天氣。天文台料周六稍後局部地區有雷暴，其後數天持續大致多雲，有驟雨及雷暴，市區最高氣溫降至30度，且風勢頗大，離岸風間中達5級。端午節（14日）將至，天文台料當日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，意味今年未能在好天氣下游龍舟水。

天文台料最快下周四（17日）才短暫時間有陽光，亦會有幾陣驟雨，市區最高氣溫回升至32度。

（天文台網站截圖）