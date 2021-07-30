近日本港天氣不穩，經常陰晴不定。天文台預測，受活躍西南氣流影響，未來一兩日華南沿岸仍然間中有大驟雨及雷暴；料下周初廣東沿岸驟雨會稍為減少，但一道低壓槽會在下周中後期再度為該區帶來不穩定天氣，而未來九日亦將多雲有雨。



下周六（8月7日）為廿四節氣中的「立秋」，由於盛夏餘熱未消，仍然非常炎熱，故又有「秋老虎」之稱。天文台料立秋當日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫則介乎27至31度。



▼7月25日凌晨本港上空雷電交加▼



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天文台表示，一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來雷雨。本港方面，今早（30日）元朗、葵青及大嶼山錄得超過30毫米雨量，而黃色暴雨警告信號亦一度生效。在滂沱大雨下，各區氣溫亦稍降，截至中午12時，天文台錄得最高29.2度，跌穿「三字頭」。

天文台預料，今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，下周初仍有驟雨。而明日（31日）則料大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早晚雨勢較大；氣溫介乎26至29度，最高氣溫同樣低過30度。

▼7月19日 本港大風大雨▼



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本港料未來九日亦多雲有雨，惟下周二（8月3日）則可短暫時間重見陽光。天文台料下周二大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；氣溫亦稍為回升至介乎28至32度。下周六（8月7日）「立秋」，代表日間天氣仍然炎熱，而清晨和晚間的空氣則開始稍稍涼爽，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨。