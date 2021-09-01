白露身不露？　夏末初秋仍高溫逾30度　周五酷熱最高達33度

下周二（7日）就是二十四節氣中的「白露」，俗話說「白露身不露」。不過即使將迎接秋季節氣，本港天氣仍然炎熱。天文台九天天氣預測顯示，隨著高空反氣旋稍為增強，未來兩三日部分時間有陽光及炎熱，時晴時雨的天氣將持續到下周周末，每日最高氣溫更界乎30度至32度。



夏末初秋，本港天氣仍然炎熱。（天文台網頁截圖）

料未來九天晴雨不定

天文台表示，隨著高空反氣旋稍為增強，未來兩三日華南地區部分時間有陽光及炎熱。預料位於南海中北部的廣闊低壓槽會在週末期間靠近廣東沿岸。

未來數天都是部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，料周五（3日）會酷熱，氣溫最高可達33度，到周六（4日）會吹東風3至4級，稍後離岸5級，驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，直到周日（5日）下午才短暫時間有陽光。

時晴時雨的天氣將持續到下周，下周二（7日）就是二十四節氣中的「白露」，屬秋天節氣。不過本港天氣仍然炎熱，「白露」當日及之後兩天，料最高氣溫均會達32度。

▼9月1日開學▼



新學年今日（1日）開學。（廖雁雄攝）

+ 8

據衞生署中藥辦資料介紹，傳統上「白露」代表暑氣漸去，早晚氣候會較涼，故有俗話「白露身不露」一說。