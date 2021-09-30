周五起連續三日最高氣溫達32度　明國慶日多雲局部地區有驟雨

天氣持續炎熱，明日（10月1日）便是國慶日，連同周六及周日，五天工作的打工仔可享一連三日的假期。

根據天文台今（30日）預測，明日（10月1日）國慶日最高氣溫達攝氏32度，天氣大致多雲，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光。另外，天文台預料一個廣闊低壓區會在下週中後期，為南海中北部帶來不穩定天氣，風勢頗大。



10月1日國慶日在即，在9月29日所見，尖東一帶已出現國旗旗海。（張浩維攝）

天文台稱，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗天氣。同時，高溫觸發的驟雨，正影響廣東沿岸。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。部份地區包括橫瀾島的氣溫高達36.６度，石崗、沙田達35度，而坪洲、長洲等地方亦錄34度高溫。

九天天氣預報。（天文台網站截圖）

根據天文台九天天氣預報，明日國慶日最高氣溫達32度，大致多雲，局部地區有驟雨。日間部分時間有陽光，周末持續炎熱，最高氣溫介乎30至32度，之後數日持續部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。不過，下周五（10月8日）起，一連兩日多雲、有驟雨及狂風雷暴。

天文台表示，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱，一股清勁偏東氣流會在下周初，抵達廣東沿岸，並為該區帶來幾陣驟雨。

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另外，天文台預料一個廣闊低壓區會在下週中後期，為南海中北部帶來不穩定天氣並逐漸發展。至於熱帶氣旋蒲公英，會在今、明兩日橫過日本以南海域。

蒲公英會在今、明兩日橫過日本以南海域。（天文台網站截圖）

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