濕冷未完寒風持續多三日　天文台料明低見9度　周末回暖最高20度

寒冷天氣警告持續生效，本港今日（22日）氣溫輕微回升，最寒冷地區不再是大帽山，取而代之是一度低見4.2度的昂坪。

天文台預測，強烈冬季季候風影響下，直至周五（25日）天氣仍然寒冷，但料隨著影響華南的高空擾動逐漸遠離，周四（24日）將迎來好天氣，其後氣溫逐步回升，周末最高氣溫將重返20度。



▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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今日天氣繼續寒冷，密雲而有雨，雨勢有時較為頻密。天文台表示，本港今早氣溫明顯較昨日稍稍回升，天文台總部最低錄得9.2度，昂坪則成全港最冷地區，一度跌至4.2度低溫。

強烈冬季季候風會在未來兩、三日，持續帶來寒冷天氣。天文台預測，明日早上有雨及寒冷，市區低見9度，部份新界地區或達嚴寒程度（攝氏7度或以下），冷冰冰的天氣料維持到周五(25日)。

周四起一連四日晴天

雖然天氣仍會再冷多數天，但現時影響華南的高空擾動會在明日遠離，天文台預料明日下午部份時間有陽光，翌日起迎來一連四日晴天，終於可暫別灰沉沉的下雨天。

本周末回暖 氣溫介乎15至20度

季候風會在本周後期逐漸緩和，廣東沿岸氣溫逐步回升，日夜溫差較大。天文台預測，周六市區最高氣溫回升至20度，日夜溫差約5度，下周亦持續有陽光。踏入三月，天文台料有一、兩陣雨，並持續和暖。

▼2月20日本港天氣寒冷 多區氣溫跌至單位數▼

