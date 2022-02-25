天文台料周六仍清涼　日間氣溫重上2字頭　新界日夜溫差逾8度

本港近日漸告別寒風，天文台今早(25日)取消寒冷天氣警告，天氣回暖。天文台預測，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，區內普遍晴朗，日夜溫差較大。根據九天天氣預報，料明日（26日）及周日（27日）早上仍然清涼，市區氣溫介乎攝氏15至21度，即晝夜溫差達6度，新界多區溫差亦逾8度。

天文台又料，一股潮濕的偏東氣流會在下周影響華南沿岸，該區雲量增多及有薄霧。下周二（3月1日）就踏入三月，天文台料天氣潮濕及有薄霧，氣溫亦回升至最高22度，漸迎春天。



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未來兩天日夜溫差大 日間氣溫重上2字頭

天文台於今早9時45分取消寒冷天氣警告，該警告自上周五（18日）發出以來持續約160小時。本港今早天氣仍然寒冷，天文台錄得最低12.2度，荃灣、元朗及上水徘徊約8度，而北潭涌則僅得5.5度。天文台表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，今日正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日（24日）高三至四度。

天文台預測本港下午乾燥，吹和緩北至東北風，今晚天晴。展望未來一兩日天晴，早上清涼，日夜溫差較大。天文台料明日及周日氣溫同樣介乎15至21度，新界溫差更明顯，沙田及大埔溫差料達8度；而上水氣溫介乎13至24度，即溫差或達11度。

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下周六驚蟄料早晚有一、兩陣雨及薄霧

天文台預測下周初至中期短暫時間有陽光，天氣潮濕及有薄霧。下周二起踏入3月，料大致多雲，有一兩陣雨及薄霧，相對濕度料連續多日最高達95%，抽濕機又要準備出動；天氣亦和暖，氣溫回升至介乎18至22度。

另外，下周六（3月5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，代表冬眠中的動物被春雷驚醒，重新活動，萬物甦醒，而民間傳統上有「打小人」的習俗。天文台料下周六短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨及薄霧；天氣和暖氣溫介乎18至22度。

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