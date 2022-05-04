母親節天陰陰　天文台料周末起連落七日雨　下周三起有狂風雷暴

【母親節/母親節天氣/立夏】明日（5日）是二十四節氣中的「立夏」，意味夏天正式來臨，天文台預測明日本港將迎來晴天，市區最高氣溫達29度。

不過，周末起本港天氣開始轉差。天文台料高空擾動會在周末期間及下周初為本港帶來驟雨，其後一道低壓槽「接力」，下周中後期再為本港帶來不穩定天氣，料將迎來一連七日下雨天。下周日母親節預料大致多雲有驟雨，而下周三（11日）起更連續三日有幾陣狂風雷暴。



▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



天氣逐漸回暖，乾燥的大陸氣流正為本港帶來普遍晴朗天氣。在正午時分，大部份地區相對濕度下降至約50%，料下午天氣炎熱，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

天文台預測，明日「立夏」將大致天晴，有陽光天氣將持續至周六（7日），市區高見29度，天氣持續炎熱。

（天文台網站截圖）

下周天氣不穩 有狂風雷暴

天文台預料，高空擾動會在周末期間及下周初為廣東帶來驟雨，周六當日開始有一兩陣驟雨；下周日（8日）母親節本港更暫別陽光，迎來大致多雲，間中有驟雨的天氣，翌日佛誕補假（9日）更轉為有幾陣驟雨，意味這個長周末天氣一般，外出時最好常備雨傘。

一道低壓槽會在下周中後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台預測，下周三天氣進一步轉差，料間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，周四雨勢有時頗大，狂風雷暴的天氣料持續至下周五（13日），同時為本港稍稍降溫，市區最低氣溫降至23度。

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼

