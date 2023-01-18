大寒過後再迎低溫　年初六氣溫回升至最高20度　新年期間早上清涼

天文台預測，廿四節氣中的大寒（20日）大致天晴及乾燥，最高19度，惟早上相當清涼，而當日亦是年廿九。而農曆除夕夜（21日）大致多雲，日間有短暫陽光，整個農曆新年期間都較溫暖，但少有晴天，空氣濕度高，大年初一（22日）及初二（23日）相對濕度最高達90%。



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季候風影響晝夜溫差大

天文台指，乾燥的東北季候風會在未來一兩日帶來普遍晴朗的天氣，導致日夜溫差較大。預料一股偏東氣流會在除夕及農曆年初一影響沿岸地區，從而導致雲量增多。而另一股東北季候風會在年初二抵達華南沿岸，氣溫會再度下降。

新年前天晴乾燥 晨早清涼

天文台預測未來9日天氣指，19日及20日均為晴天，氣溫介乎14至19度，惟早上相當清涼。20日有東至東北風4級，稍後5級，離岸風間中達到6級。

農曆除夕（21日）氣溫介乎16至19度，大致多雲，僅日間短暫時間有陽光。除夕空氣較濕潤，濕度最高達80%。

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新年期間濕潤多雲早晚清涼

根據天文台預測，大年初一（22日）至初四（25日）都是多雲天氣，早上相當清涼。其中年初一最高21度，早晚還有一兩陣微雨。整個新年期間都相當潮濕，初一及初二濕度最高達90%，且會伴隨一兩陣微雨。

年初二後氣溫有些許下降，年初四低見13度，東至東北風4至5級，離岸間中6級。