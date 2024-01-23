天文台指有建築物結冰　周三續冷料分區3度　即睇明早你嗰區幾凍

天文台預報指，受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港今早（23日）天氣嚴寒，市區曾錄攝氏6.3度，破今冬最低溫紀錄，由於有雨加上風寒效應顯著，體感溫度較實際溫度低，天文台更接獲大帽山的結冰報告，指有建築物外牆出現結冰。天文台預料，本港未來一兩日繼續寒冷，明早（24日）市區氣溫料7度，清晨7時新界多區可能只有6度，打鼓嶺3度。隨著季候風會在本周後期稍為緩和，周末氣溫料回升。



大帽山錄得最低-2.4度，樹葉都披上一層薄冰。（李家傑攝）

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天文台：有雨兼風寒效應顯著

天文台今早5時50分發特別天氣提示，指受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港今早天氣嚴寒，市區氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低，並可能會結冰。天文台提醒市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。由於有雨，加上風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。

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強烈季候風信號及寒冷天氣警告繼續生效，天文台預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

今日清晨約6時，天文台總部氣溫錄得6.5度，到7時再跌至6.3度，打破去年12月23日錄得的8.1度今冬最低氣溫紀錄。

天文台指，今早大帽山的建築物外牆現結冰。（天文台@FB）

大帽山有結冰報告 建築物外牆現結冰

在6時，大帽山跌至零下2.4度，天文台接獲結冰報告，建築物外牆及植物表面都出現結冰。北區打鼓嶺為4.2度，昂坪1.3度及大老山僅1.1度。新界多區在6度以下，其中上水及大埔僅4.8度、沙田5.5度；天水圍5.4度，元朗公園5.1度，屯門5.7度。

▼1月23日凌晨 大帽山極嚴寒▼



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天文台料周三新界多區6度

天文台展望明日早上嚴寒，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間乾燥。市區氣溫介乎7度至12度。根據分區天氣預報，明早7時各區預料錄得單位數，其中大埔、沙田、上水、屯門料低見6度，打鼓嶺僅3度。

即睇明早7時各區氣溫預測：

打鼓嶺：3度

上水：6度

流浮山：6度

石崗：5度

大埔：6度

屯門：6度

青衣：7度

沙田：6度

西貢：7度

香港天文台（尖沙咀）：8度

將軍澳：7度

黃竹坑：8度

坪洲：7度

赤鱲角：7度

長洲：7度

橫瀾島：9度

天文台預料，明早新界多區低見6度，打鼓嶺僅3度。（天文台官網截圖）

天文台料周末回暖 惟早晚仍相當清涼

天文台料，季候風會在本周後期稍為緩和，香港氣溫屆時會回升，星期六（27日）會脫離寒冷天氣狀態，氣溫回升至14度至19度，但早晚仍相當清涼。