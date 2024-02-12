天氣｜今早市區約15度　新界輻射冷卻較明顯　北潭涌曾降至6度

東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗及清涼的天氣。天文台指出，今日年初三（12日）早上的市區氣溫，降至15度左右；新界部份地區輻射冷卻較為明顯，北潭涌的氣溫曾降至6度左右。天文台預測，今日大致天晴及乾燥，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。



截至今日清晨5時50分，天文台總部氣溫為16度，市區普遍在15度左右。新界則顯著較低溫，北區打鼓嶺11.3度、上水11度、大埔及荃灣可觀13.1度、沙田12.1度；全港最低溫為北潭涌的7.2度。



圖為截至2月12日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來兩三天日間和暖 本周中後期較潮濕

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來一、兩日，為華南帶來大致良好的天氣。隨著季候風緩和，本周中後期廣東沿岸較為潮濕及有薄霧。受海洋氣流影響，下周初廣東沿岸地區溫暖潮濕。

天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間天氣和暖。本周中後期天氣較為潮濕。

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明日多雲早上清涼 情人節17至22度

根據天文台九天天氣預報，明日年初四（13日）大致多雲，早上清涼，日間部份時間有陽光，介乎17至21度。周三情人節（14日）17至22度，部份時間有陽光。周四（15日）進一步回升到18至23度，但這天起持續多日，最高相對濕度達95%。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月12日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周一（19日）為二十四節氣的「雨水」，當日早晚料有一兩陣雨，大致多雲，氣溫與前一天的周日（18日）均料為18至23度。