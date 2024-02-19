天氣｜今日有霧及一兩陣微雨　最高24度　本周後期氣溫漸降

今日（19日）為二十四節氣的「雨水」，天文台指一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區。本港今早有霧，橫瀾島的能見度降至500米以下。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早晚有霧及一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎20至24度。吹輕微至和緩東南風 。



圖為截至2月19日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月15日 年初六上水和暖▼



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今起五天最高濕度100%

天文台指出，受海洋氣流影響，未來兩三日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降。根據天文台九天天氣預報，從今日起到周五（23日），最高相對濕度均為100%。

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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月19日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日最高26度 下周二最低14度

天文台九天天氣預報顯示，明日（20日）介乎21至26度， 部份時間有陽光，早晚有霧及一兩陣微雨；周三（21日）亦維持21至26度之間。周四（22日）最高氣溫稍降至25度，最低仍有21度。周五（23日）氣溫顯著下跌，最低料降至18度，比前一天最高相差7度。至周六（24日）最低氣溫為17度。

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至下周日（25日）氣溫介乎17至20度，早晚有一兩陣微雨。下周一（26日）再跌至15至18度，早晚清涼。而下周二（27日）最低料跌至14度，最高為17度。