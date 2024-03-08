天文台預報強季候風殺到　周日跌至14度有冷雨　新界分區僅13度

天文台天氣報告｜受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，本港未來兩三日天氣清涼，明日（9日）市區最低氣溫跌至攝氏15度，有幾陣雨，預料星期日（10日）跌至14度，清晨新界分區更低見13度。本港氣溫料下周中起回升，下周六（16日）氣溫回升至25度。



▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來兩三日持續為華南沿岸帶來清涼及有雨的天氣。受高空擾動影響，星期一華南有驟雨及可能有雷暴。隨著高空擾動遠離，星期二該區天色好轉。預料一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。

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天文台料明日天氣清涼

天文台預料，今日（8日）三八婦女節大致多雲。早上清涼及有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約19度，吹和緩至清勁東北風，晚上東風增強。展望明日氣溫介乎15度至18度，多雲及有幾陣雨，天氣清涼。

天文台料下周中期氣溫回升。（天文台官網截圖）

星期日（10日）氣溫料介乎14度至17度，多雲有幾陣雨，吹東風5級，離岸及高地6級。據天文台分區預測顯示，星期日清晨67時，普遍新界地區氣溫降至14度或以下，其中大埔屆時料低見13度。

據最新的九天天氣預報顯示，本港氣溫料於下周三（13日）回升，至下周六（16日）本港最高氣溫料回升至25度。

天文台料星期日分區氣溫下降至13度。（天文台官網截圖）

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