天文台料濕度續100%　季候風料今殺到　晚上急降溫市區一日跌9度

天文台｜回南天殺到，導致本港昨日（5日）相對濕度高達100%，不少市民家中的牆壁都「流淚」，甚至大廈走廊更出現「水簾洞」奇景。天文台料今日（6日）將延續潮濕天氣，最高相對濕度繼續達100%。



隨著一股東北季候風會在今日逐漸影響華南沿岸，本港氣溫入夜後急降，市區氣溫由最高的28度，跌至晚上的19度，一日之內足足跌9度。



香港「霧都」將軍澳3月6日清晨大霧潮濕。跨灣大橋仿如浮在空中，變天空之橋。（讀者Winnie Lam 提供圖片)

天文台指，東北季候風會在未來數日繼續影響華南沿岸，該區天氣清涼，風勢頗大。預料高空擾動會在周末期間至下周初，為廣東帶來不穩定天氣。而一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在下周中後期影響華南沿岸。

▼3月6日 將軍澳早上沿岸大霧▼



橫瀾島能見度今早降至100米

天文台料，廣東沿岸風勢微弱。本港方面，今早橫瀾島的能見度下降至100米左右。本港今日大致多雲，有一兩陣雨。初時有霧，日間部分時間天色明朗。本港今日日間溫暖，根據天文台分區預測，尖沙咀天文台總部於正午12時氣溫，預料為28度。

天文台料明日最低氣溫16度。（天文台官圖截圖）

天文台料周四氣溫跌至16度

不過，隨著廣東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響沿岸地區，本港入夜後氣溫下降，晚上11時尖沙咀氣溫料跌至19度，與今日中午28度比較，一日之內跌9度。天文台展望明早氣溫降至16度左右，隨後數日仍然清涼，風勢頗大。

▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼

