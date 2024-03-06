回南天將軍澳大橋變天空之橋　天文台料東北季候風殺到一日跌9度

廣東沿岸風勢微弱。本港方面，今早（6日）橫瀾島的能見度下降至100米以下。香港「霧都」將軍澳清晨大霧籠罩，跨灣大橋仿如浮在空中，變成天空之橋。



不過天文台指廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響沿岸地 區。天文台預測今日大致多雲及有幾陣雨，初時有霧，市區（天文台總部）日間升至攝氏25度，稍後逐漸下降，至晚上約19度，由吹微風 漸轉吹和緩北風，離岸風勢清勁，明日（7日）明早氣溫降至16度左右，隨後數日仍然清涼，風勢頗大，即一間跌9度。



香港「霧都」將軍澳3月6日清晨大霧潮濕。跨灣大橋仿如浮在空中，變天空之橋。（讀者Winnie Lam 提供圖片)

▼3月6日 將軍澳早上沿岸大霧▼



天文台預測今日相對濕度仍高達100%，早上多區仍然大霧，將軍澳是重霧區之一。天文台今早表示，今早橫瀾島的能見度下降至100米左右，大致多雲及有幾陣雨，初時有霧，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度

天文台指廣東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響沿岸地區，稍後氣溫逐漸下降至晚上約19度，吹微風，漸轉吹和緩北風，離岸風勢清勁；明日早上氣溫降至16度左右，隨後數日仍然清涼，風勢頗大。

圖為截至3月6日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台料隨後數日該區風勢頗大，天氣清涼，而高空擾動會在下周初至中期，為廣東帶來不穩定天氣。

▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼



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▼3月5日 回南天維港及將軍澳大霧▼



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周五至下周一最低16度 連日多雲有陣雨

天文台九天天氣預報顯示，明日跌至16度，日間最高20度，早晚清涼、有一兩陣微雨。周五（8日）最低為16度，日間最高19度，日間部份時間天色明朗，早晚清涼。周六（9日）及下周日（10日）最低仍為16度，最高氣溫進一步跌至18度， 大致多雲及清涼。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月6日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（11日）氣溫介乎16至19度，多雲有幾陣雨，早晚清涼。下周二（12日）最低氣溫稍升至17度。及下周三（13日）及下周四（14日）進一步回升到18至21度，仍大致多雲，有幾陣驟雨。