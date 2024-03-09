天文台｜強烈季候風信號生效　周日料14度　分區氣溫跌至寒冷水平

天文台預報｜受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，天文台預料明日（10日）本港天氣相當清涼，有雨及風勢頗大，市區最低氣溫約攝氏14度，新界分區更跌至12度的寒冷水平。天文台預料，本港天氣待下周中期才回暖。



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截至上午11時半，強烈季候風信號現正生效。天文台指，一股達強風程度的東北季候風，會在明日持續為華南沿岸帶來清涼及有雨的天氣。受高空擾動影響，星期一華南有驟雨及可能有雷暴。隨著高空擾動遠離，星期二該區大致晴朗。預料一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。

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天文台料下周中期起本港回暖。（天文台官網截圖）

天文台料明早新界地區普遍13度或以下

天文台指，今日預料大致多雲，有幾陣雨。天氣清涼，吹清勁東風，離岸及高地吹強風，氣溫介乎15度至19度。

預料明日（10日）氣溫進一步下降，介乎14度至17度。根據分區預測顯示，明日上午8時新界普遍地區氣溫皆為13度或以下，其中打鼓嶺料低見12度的寒冷水平。

清涼的天氣料維持至下周初，下周中起將逐步回暖，下周三（13日）最高氣溫回升至20度。

天文台料明日分區低見12度。（天文台官網截圖）

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