天文台預警　下周一「顯著降雨」概率高　籲出門前留意天氣

天文台天氣預報｜近日天氣漸轉不穩，天文台昨日（8日）撰寫的天氣隨筆指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今日（9日）至下星期一（11日），持續為華南沿岸帶來清涼及有雨天氣，周末期間風勢頗大。天文台更罕有提醒，受高空擾動影響，華南地區將迎接較為不穩定的天氣，香港顯著降雨概率預測在星期一較高，呼籲市民上學上班前留意天文台天氣預報。



天文台罕有提醒下周一「顯著降雨」概率高。（資料圖片）

▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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天文台指，預料星期日大氣低層會有切變線在華中至華南北部形成，有利水汽輻合及抬升，為內陸地區帶來驟雨，亦有可能出現雷暴。而隨著大氣中層的中緯度西風槽加深，該切變線及相關的對流天氣會於星期日稍後向南移動，並在星期一靠近沿岸地區。

歐洲中期預報中心預測雨區向南移動。（天文台官網圖片）

▼3月6日 將軍澳早上沿岸大霧▼

歐美電腦預報存分歧

不過，電腦預報模式對西風槽的加深幅度，以及沿岸地區的降雨量仍然存在分歧，例如歐洲和英國電腦模式，預計西風槽會加深至廣東沿岸，槽前上升氣流有助更強的對流發展，沿岸地區驟雨較多。相反，美國和韓國電腦模式預測西風槽加深的幅度較小，而且低層的切變線靠近沿岸地區時會減弱，因此在此情境下雨量會較少。

電腦預報模式預測3月11日晚上8時的過去12小時雨量。（天文台官網圖片）

至於星期一哪個時段驟雨較多，天文台指則視乎東北季候風的緩和速度，及切變線橫過沿岸地區的時間。按照現時預測，星期一日間驟雨較多，可能影響大家出行及活動。晚上驟雨有望減少，星期二天色好轉。

總括來說，本港將會在周末至下周初經歷清涼、大風和有雨的天氣。市民在周末進行戶外活動或星期一上學上班前，應留意天文台最新的九天天氣預報，並帶備雨具。水上活動或工作人士請提防大風大浪帶來的危險。

▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼

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天文台料明早新界3區12度

天文台指，今日預料大致多雲，有幾陣雨。天氣清涼，吹清勁東風，離岸及高地吹強風，氣溫介乎15度至19度。

天文台料星期一有驟雨，天氣清涼。（天文台網頁截圖）

預料明日（10日）氣溫進一步下降，介乎14度至16度。根據分區預測顯示，明日上午7時新界普遍地區氣溫皆為13度或以下，其中打鼓嶺、上水、大埔料低見12度的寒冷水平。

清涼的天氣料維持至下周初，根據最新的九天天氣預測顯示，下周一多雲及有驟雨，天氣清涼，氣溫料介乎15度至18度，當日顯著降雨概率預報為「中高」水平。