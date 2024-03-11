天氣交通｜今日清涼最低15度　日間雨勢漸轉頻密　料至晚上減弱

東北季候風正影響廣東沿岸。同時，高空擾動正為廣東帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（11日）天氣清涼，初時有薄霧、多雲，有幾陣驟雨，雨勢漸轉頻密。市區最低氣溫約15度，最高氣溫約18度。晚上雨勢減弱。吹和緩至清勁北至東北風。



圖為截至3月11日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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今日或有雷暴 本周中後期有陣雨

天文台指出，受高空擾動影響，今日華南有驟雨，並可能有雷暴，而東北季候風會為廣東帶來清涼的天氣。隨著高空擾動遠離，明日華南大致晴朗。預料受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量較多及有一兩陣雨。

天文台展望，明日（12日）大致天晴，日間和暖，但早上仍然清涼。本周中後期風勢較大及有一兩陣雨。

▼3月5日 回南天維港及將軍澳大霧▼



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明日介乎15至21度 至周三仍早上清涼

天文台九天天氣預報顯示，明日（12日）介乎15至21度，大致天晴。早上清涼，日間乾燥。周三（13日）介乎17至20度，大致多雲，有一兩陣雨，仍早上清涼。周四（14日）稍微回升至18至21度，仍大致多雲，有幾陣雨。周五（15日）進一步回升至19到22度，大致多雲，有一兩陣雨。周六（16日）最低氣溫仍為19度，最高24度，部份時間有陽光。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月11日清晨6時05分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（17日）最低氣溫重上2字頭，當日介乎20至25度，部份時間有陽光，局部地區能見度較低。下周一（18日）介乎19至23度，短暫時間有陽光。下周二（19日）氣溫稍回落至18至22度，大致多雲。

天文台今日（3月11日）指出，東北季候風正影響廣東沿岸，同時高空擾動正為廣東帶來驟雨。（陳永武攝）

另外，運輸署於今晨6時08分指出，由於水管爆裂，屯門石排頭路（往鳴琴路方向）近震寰路的部份行車線仍然封閉。