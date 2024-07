BB展2024｜美贊臣禮遇攻略 3大活動玩遊戲學湊B 更享免費營養諮詢

荷花BB展即將開鑼!由8月1至4日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1舉行。展內除了有超值產品外,亦有不少免費優惠禮品及熱門親子活動,精明爸媽絕對不能錯過。為人父母都希望給子女Ready最好的照顧,但寶寶不懂表達需要,往往令新手爸媽無從入手。特別推薦新手父母到訪美贊臣「寶寶科學館」(A08攤位),讓爸媽沉浸式「睇」驗寶寶各階段的變化和需要,以愛連繫寶寶世界。為寶寶的健康成長做好準備之餘,還可享一系列獨家禮遇及會場限定優惠。記得留意以下活動詳情,入場前做定功課!



美贊臣「寶寶科學館」全方位探究嬰兒成長關鍵歷程

平日有留意育兒資訊的父母應該對美贊臣「寶寶科學館」不會感到陌生,「寶寶科學館」今年全面升級,現場設置三大主題活動:「第0天寶寶日誌」分享各種媽媽與寶寶的緣分冷知識及胎兒大小事、「寶寶初『睇』驗」則透過互動裝置讓父母們以初生嬰兒的視覺探索世界,體驗寶寶由出生至一歲的感官成長過程。而「寶寶未來檔案」通過美贊臣真實的用家故事,了解寶寶性格特質的發展情況,包括先天及後天營養對塑造小朋友個人特質的影響。

新手父母必到美贊臣「寶寶科學館」(A08攤位),為寶寶的健康成長做好準備之餘,還可享一系列獨家禮遇及會場限定優惠。

美贊臣分別為各位孕媽媽、新手父母與熟手奶爸媽,準備了不同的驚喜優惠與購物禮遇,保證滿載而歸,讓寶寶由內到外更健康成長!

新手爸媽:登記加入《美贊臣會》享會場限定迎新禮遇*

美贊臣為媽媽精心準備了豐富優惠及禮品,即場登記加入《美贊臣會》可獲贈美贊臣環保袋壹個、美贊臣多用途掛車袋壹個、舒特膚嬰兒護理試用裝壹套與其他限定禮品。提提大家,入會前先準備有效懷孕或嬰兒出生證明(18個月或以下)。

美贊臣為媽媽精心準備了豐富優惠及禮品,即場登記加入《美贊臣會》即可獲贈*。

熟手奶爸媽:入手A+智睿®享多重育兒禮遇

美贊臣的優質嬰幼兒營養產品一向深受爸媽歡迎,今次BB展更推出會場限定優惠,各位家長絕對要把握機會入貨!A+智睿®作爲No.1香港受訪醫護推薦支持免疫力及腦部發展**品牌,支持寶寶盡情探索。於現場首購美贊臣A+智睿®指定配方奶粉一罐,可獲「育兒雙重禮遇」#,包括美贊臣成長記錄毛毯及以及純水嬰兒濕紙巾20片裝5包,總值$200。

另外,於現場首購美贊臣Enfinitas藍臻®指定配方奶粉一罐,可獲「育兒三重禮遇」^,包括Enfinitas藍臻®多用途玩樂墊及收納袋、Enfinitas藍臻®嬰幼兒透氣雙面枕,以及純水嬰兒濕紙巾20片裝5包,總值$400。

於現場首購美贊臣A+智睿®指定配方奶粉一罐,可獲總值HK$200的「育兒雙重禮遇」#。

於現場首購美贊臣Enfinitas藍臻®指定配方奶粉一罐,可獲總值HK$400「育兒三重禮遇」^。

孕媽媽:現場註冊營養師免費一對一諮詢 + DHA限時優惠

除了寶寶成長資訊與會場限定禮遇,美贊臣亦為孕媽媽安排了免費營養諮詢服務。註冊營養師將會一對一為孕媽媽建議合適的營養方案,完成後更可獲贈醫護推薦禮物壹份***。想啟發寶寶潛能,媽媽在懷孕及授乳期中攝取專家建議的高水平DHA^^,有助寶寶大腦及眼睛發育。想預早為寶寶READY好的媽媽,切勿錯過會場限定高濃度天然藻油DHA買一送一優惠!

註冊營養師將會一對一為孕媽媽建議合適的營養方案,完成後更可獲贈醫護推薦禮物壹份***

想啟發寶寶潛能,切勿錯過會場限定高濃度天然藻油DHA買一送一優惠。

作為No.1美國嬰幼兒配方奶粉銷售品牌⁺ 的美贊臣,已有超過110年悠久歷史,致力為全球嬰幼兒提供科學營養,「給寶寶帶來一生最好的開始」更是美贊臣矢志不渝的使命。時至今日,美贊臣堅持不斷追求為寶寶Ready最好,積極於配方奶粉的研發和創新,擁有超過110年的科研經驗及360多項專利,全面滿足寶寶不同營養需要。

美贊臣為不同階段的父母與寶寶準備了多份貼心禮遇與優惠,加上「寶寶科學館」中各種互動湊B育兒資訊,定必讓大家滿載而歸。約定大家8月1至4日,荷花BB展美贊臣「寶寶科學館」(A08攤位)見!

*申請人於2024年8月1日至4日在BB展現場登記加入《美贊臣會》並確認成為新會員,可獲得迎新禮品組合壹份。《美贊臣會》新會員必須為育有從未在《美贊臣會》登記的18個月或以下嬰兒之香港特別行政區或澳門特別行政區父母或孕婦。申請單位以每位嬰兒為準,每位嬰兒之父母只限申請成為會員一次。迎新禮品數量有限,送完即止。活動受有關條款及細則約束。​​​​參考相關禮品的建議零售價計算活動及獎賞受有關條款及細則約束。圖片只供參考,詳情請參閱網頁之條款及細則,並且一切以實物為準。禮品之品質擔保或服務保證由相應禮品供應商承擔。如禮品因故無法如期供應,本公司有權延遲禮品換領或提供替代禮品。​

** Cimigo香港配方奶粉調查報告2022,訪問84名香港私家婦產科及兒科醫護人員。No.1指No.1最多,配方奶粉指包括美贊臣A+智睿系列®及其他美贊臣配方奶粉系列。

#活動及優惠受有關條款及細則約束。只適用於BB展專屬A+智睿系列®第二或三階段,禮品數量有限,送完即止。

^活動及優惠受有關條款及細則約束。只適用於 BB展專屬 Enfinitas藍臻®第二階段或第三階段,禮品數量有限,送完即止。

***營養師諮詢服務由系統隨機選出,換領禮品數量有限,先到先得,送完即止,活動須受有關條款及細則約束。

^^FAO 2010. Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition Paper no.91. FAO: Rome.

⁺根據美國美贊臣Enfamil2022年8月新聞發布,美國美贊臣Enfamil成為美國嬰兒配方奶粉市場的第一大廠商,市場份額略高於50%。

重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。資料來源:衞生署網頁。適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。

(資料及相片由客戶提供)