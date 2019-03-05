【SmarTone用戶獨家】e肚仔醒你$110 嗌外賣！

好生活
撰文：
最後更新日期：

今時今日用手機嗌外賣，仲邊駛打電話落單咁麻煩？！e肚仔外賣自取平台讓你無時無刻，喺App上睇餐牌、落單、埋單，撳個掣就搞惦，輕輕鬆鬆等攞餐。今期e肚仔聯乘 SmarTone 推出獨家優惠，只要係SmarTone用戶，下載並登記SmarTone CARE App，可獲得 6 張$10 現金券及 2張$25 迎新優惠，高達 $110 畀你嗌外賣，優惠有效期至2019年3月31日，馬上領取早買早享受！

即睇獲取優惠碼教學

1.下載 SmarTone CARE App 並登入帳戶，按「專享優惠」進入優惠頁面

Google Play Store: https://bit.ly/2IU90GF

iTunes : https://apple.co/2TsLuol

2. 向下滑動界面並進入e肚仔「送電子優惠券」頁面

3. 按下「獲取優惠」以獲取獨家優惠碼

4. 可將顯示之優惠碼優送至你的手機

5. 開啟SMS即可查閱優惠碼

6. 下載e肚仔手機App https://www.eatojoy.com/ 並登記成為會員；跟據SMS指示兌換優惠券

新會員優惠使用方法:

1. 輸入手機號碼以登記成為新會員

2. 完成手機驗證手續即可獲得 2 張各值 $25 迎新電子優惠券

(繼續下面程序)

現有會員優惠使用方法:

3. 登入e肚仔App，按下右下角「帳戶」>「 我的優惠券」頁面

4. 輸入同一組優惠碼 6 次以獲得 6 張 $10 電子優惠券

5. 於e肚仔訂餐結賬時符合用券要求將會自動享用優惠

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。