【SmarTone用戶獨家】e肚仔醒你$110 嗌外賣！

撰文：e肚仔
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2. 向下滑動界面並進入e肚仔「送電子優惠券」頁面
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4. 可將顯示之優惠碼優送至你的手機
5. 開啟SMS即可查閱優惠碼
6. 下載e肚仔手機App https://www.eatojoy.com/ 並登記成為會員；跟據SMS指示兌換優惠券
新會員優惠使用方法:
1. 輸入手機號碼以登記成為新會員
2. 完成手機驗證手續即可獲得 2 張各值 $25 迎新電子優惠券
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現有會員優惠使用方法:
3. 登入e肚仔App，按下右下角「帳戶」>「 我的優惠券」頁面
4. 輸入同一組優惠碼 6 次以獲得 6 張 $10 電子優惠券
5. 於e肚仔訂餐結賬時符合用券要求將會自動享用優惠