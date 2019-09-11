【健康熱話】AXA安盛升級健康管理計劃 助都市人活出更好的自己

都市人生活繁忙，根本沒有太多時間管理好自己的生活習慣，飲食失調又缺乏休息，令自己患上慢性疾病的機會大增。一項政府統計處調查亦指出，香港總人口中有接近三成為慢性病患者。要過一個健康人生，活出更好的自己，能如何入手呢？

AXA安盛於去年推出嶄新保障概念「AXA BetterMe」，希望每人都能享有健康保障及活出健康人生。計劃涵蓋革新核保標準、全方位健康管理及保障多元共融三大範疇，具體計劃包括去年推出的「戒煙獎勵計劃」及「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」。今年，AXA安盛將「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」升級，照顧不同糖尿病及三高客戶。糖尿病患者及三高人士如成功投保「愛護同行危疾保障」、「愛護同行危疾保障（加強版）」或「AXA安盛智尊守慧醫療保障」（優尚），即有機會可參加「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」。參加計劃的客戶可獲得註冊營養師度身訂造的餐單，更會獲得註冊體能教練所提供的體能訓練建議。另外，計劃還有一系列關注健康的工作坊及線上研討會。合資格的客戶只要完成長達一年的「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」，獲得相關積分，不用繳交檢查報告，也可享有15%首年保費回贈。[1]

註冊營養師會按照客戶的健康報告，為其設計適合的飲食建議。

AXA安盛深明上班一族生活日程有多忙碌，平日要管理健康並不容易。但隨著網絡科技發展成熟，要在繁忙生活中和營養師了解自己的身體也多了一個便捷方法。「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」附設一站式網頁應用程式，客戶可透過手機丶平板電腦或電腦隨時隨地存取自己的健康資料。參加者可透過網頁應用程式查看個人健康管理計劃進度，亦可隨時咨詢專業健康意見；更可翻看自己的風險預測報告、預約紀錄，並用「任務 」功能與護士對話。網頁應用程式更具備「建議」功能，註冊營養師將會按照客戶的健康報告，設計合適的飲食建議。同時，亦會有註冊體能教練提供運動建議，培養適當的運動習慣。升級版「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」除了帶來更完善的配套設施，讓參加者可更緊貼自己的健康情況。

AXA安盛指定保險計劃的受保人可到指定萬寧分店接受一年四次，由註冊藥劑師提供的免費咨詢服務。

同時，AXA安盛與萬寧合作，推出全新計劃「AXA安盛萬寧護您健康計劃」。AXA安盛指定保險計劃的受保人可到指定萬寧分店接受一年四次，由註冊藥劑師提供的免費咨詢服務。藥劑師會透過面談了解客戶生活習慣，從而提供適當建議以改善健康。藥劑師亦會為客戶量度血壓、體重和身高，並因應個別情況，將他們轉介約見營養師 ，費用全免。

想了解更多關於「AXA BetterMe」，可登入: https://www.axa.com.hk/zh/axa-betterme

[1]受條款及細則約束