【一文睇哂】e肚仔4大網上支付工具 激筍優惠幫你慳到盡

e肚仔外賣App的出現，絕對係打工仔的lunch time, tea time, dinner time, 宵夜time恩物！除左可以節省時間唔洗排隊等外賣外，依家用4大網上支付工具，連帶使用優惠劵，扣埋差不多等於半價，甚至低過半價食餐飯！

而呢4大網上支付工具對香港人黎講絕不陌生，相信大家在日常生活中，本身都用緊以下支付工具，現在用埋e肚仔外賣App叫外賣，都可以用這些支付工具埋單，令你食得更慳！

(1) 用DBS信用卡埋單 $130一餐飯減到變$80



步驟一: 下載e肚仔外賣App並登記成為新用戶，首2單即可使用「迎新優惠券」即減$25。即原價$130嘅晚餐，使用$25 e肚仔迎新優惠券後，餐飯即時減到變 $105。埋單時使用DBS信用卡，就有「一扣即享」優惠喇。

步驟二: 到DBS Omni App 查看e肚仔外賣App的交易紀錄，按旁邊紅色「一扣即享」接鍵，即可在DBS Omni帳戶攞返$25。即原本減到變 $105嘅晚餐，「一扣即享」後，即減多$25，最後你找卡數時，呢餐飯只需要$80‼



有DBS信用卡嘅你，立即「一扣即享」👉 https://bit.ly/2IVlg7k

(2) AlipayHK大送優惠劵 食餐飯50% Off



AlipayHK近年不斷開拓合作伙伴和推出多重優惠刺激,最近更成功與e肚仔合作，提供多重優惠!

第一重優惠:於e肚仔外賣App落單時選擇AlipayHK，惠顧3次$30以上美食後，即送上$10電子優惠禮劵。

第二重優惠: 去AlipayHK領取$10 e肚仔外賣App優惠劵後，買滿$40再送多次$10優惠折扣。去到呢個階段，已經合共減左$20。

除了上述優惠外，用AlipayHK最大吸引之處在於APP 入面的多重槓桿式優惠加加埋埋絕對超過$10，包括e肚仔外賣App的印花優惠、儲易賞錢積分、支付寶捆綁信用卡儲積分等。



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(3) 易賞錢埋單即儲分每消費$6 賺1分



「有冇儲易賞錢積分？」



呢句對白大家係超市俾錢時就聽得多，但依家用e肚仔埋單都可以用!

只要你是易賞錢APP及卡會員，用e肚仔外賣APP每消費$6，便可賺取1易賞錢積分。

係e肚仔外賣app埋單時，於訂單詳情頁面中，按右上角「賺取易賞錢積分」按鈕，然後輸入正確易賞錢會員號碼，在交易完成後，積分會兩個月內存入易賞錢戶口，到時客戶可利用累積的積分換取更多購物優惠，甚至轉換為Asia Miles!



(備註: 易賞錢會員賺取之易賞錢積分將會根據實際所花費之金額而計算出來, 不足6元則不能計算為積分。)

埋完單又可以賺取易賞錢積分👉 https://bit.ly/2IVlg7k

(4) 用轉數快埋單 隨時贏取Samsung Galaxy Note10+ 兼一餐減$25



以為冇信用卡就冇得用e肚仔外賣App? 非也，只要你有「轉數快」，一樣可以叫外賣！e肚仔是全港首個可以用「轉數快」付款的外賣App，自然有大量優惠益用家：

優惠一: 雙倍抽獎機會



由即日起至2019年10月31日，只要在e肚仔外賣App落單時以「轉數快」埋單，就會自動參加滙豐 x「轉數快」大抽獎。同時，登記你的滙豐戶口為「轉數快」預設收款銀行並執行指定交易，即可獲得抽獎機會*，贏取Samsung Galaxy Note10+ (512GB 幻黑)2一部。留意返，平時一般用「轉數快」向朋友付款一次，就只有一次參與大抽獎的機會；而依家用「轉數快」係e肚仔埋單，就立即多一次抽獎機會！換言之，係e肚仔用「轉數快」次數越多，中獎機會愈大!

優惠二: 輸入優惠碼「FPSJOY」即減 $25



在e肚仔外賣App埋單時，以「轉數快」付款並輸入優惠碼「FPSJOY」，即享買$50減$25優惠! 優惠期有限，「轉數快」用家不要錯過!





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