【特色蛋糕突破想像】 e肚仔推介人氣網店生日蛋糕

今時今日，無論想食件 CAKE、生日蛋糕、抑或散水餅，又點止得連鎖西餅店可以選擇？

現時市面上，造型蛋糕、藝術蛋糕、全天然成份蛋糕的甜品小店好似雨後春筍般林立，遍佈港、九、新界，加上依家係擁抱Cashless的世代，只要下載e肚仔外賣自取APP，一APP就可以搵到各區隱世蛋糕店、人氣網店！

👉用e肚仔外賣自取APP訂蛋糕的4大好處: 👈 【1】節省時間及確保貨源: 確保心儀蛋糕不會突然缺貨，又可自選時間取蛋糕 【2】唔使左search右search: 由隱世甜品小店到人氣網店，用e肚仔APP一次過睇哂 【3】輕鬆電子落單: 買生日蛋糕最忌寫錯壽星公個名，電子落單正正免卻這煩惱 【4】多重優惠: 「迎新優惠券」、網上支付工具等一連串捆綁優惠，令你平食潮Cake無難度

【1】用e肚仔迎新劵 $43驚喜價嘆澳洲草莓西瓜蛋糕

來自澳洲的LIFETASTIC Patisserie，其招牌草莓西瓜蛋糕口味清新，蛋糕外型層次分明，走精緻少女系路線，吸晴又呃like，難怪成為個個都瘋搶，在IG好評如潮。

下載e肚仔外賣自取APP並登記成為新用戶，首2單即可使用「迎新優惠券」減$25。屬於中高檔價錢的草莓西瓜蛋糕（原價: $68），用了e肚仔「迎新優惠券」後，即可以驚喜價$43訂購草莓西瓜蛋糕，名正言順平食潮cake!



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【2】高成本藍莓芝士蛋糕 e肚仔優惠價$23

h Dessert店主堅持不用白砂糖，不用牛奶，用心選用植物奶同天然食材，製作出好味、健康、唔肥同抵食嘅甜品，如此精心製作兼花費高成本嘅藍莓芝士蛋糕，都只係$23！唔係散水都要試試啦！

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除左$23藍莓芝士蛋糕，仲有好多靚cake慢慢揀! 👉 按此選擇心水靚CAKE

【3】期間限定18層抹茶千層蛋糕

叫得期間限定，當然數量有限而且唔係時時都有啦，係e肚仔外賣APP前兩日預訂，即時hold貨，咁就唔怕突然冇貨啦!

觀塘Kazuki Bakery鎮店之寶18層千層蛋糕，入口即化，餅皮及忌廉均繼續選用丸久小山園青嵐抹茶製成，醇厚味甘，茶香有保證。係e肚仔外賣APP除左可以訂購抹茶蛋糕，連期間限定嘅「日本士多啤梨千層蛋糕」都有得訂!

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【4】搶先預訂網上人氣甜品店<瓜破>招牌蛋糕

多年來網上人氣一時無兩的甜品店<瓜破>，一開實體店就有大量捧場客，大排長龍，可以話係「一糕難求」。難得e肚仔外賣APP差不多有齊哂<瓜破>的招牌洋菓子系列蛋糕，無論單件切餅抑或生日蛋糕樣樣有齊，只要提前一天在e肚仔外賣APP預訂，訂完去佢間葵涌實體店自取，自己揀定心水時間去攞，咁就唔怕心水蛋糕沽清啦。



👉 人氣甜品店<瓜破>呢度有得訂，按此

【5】尖沙咀My Sweet Art花藝蛋糕 可特別訂製字母或數字

+ 3 + 2

於尖沙咀的<My Sweet Art>主打花藝蛋糕同埋造型蛋糕，款款都係自家原創設計。拒絕連鎖西餅店蛋糕，無非都係想有個獨一無二嘅生日蛋糕，My Sweet Art的tailor-made蛋糕可以揀選所屬字母或數字，別具意義！



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【6】有齊7款Luna Café北海道雙層芝士蛋糕

上環Luna Café人氣「北海道雙層芝士蛋糕」，上層係mascarpone cheese，下層係cream cheese，最底層仲有海棉蛋糕，多重層次口感細膩，最重要嘅係e肚仔外賣自取APP可預訂7款口味之多，分分鐘門市都冇咁齊貨。

北海道雙層芝士蛋糕有7款口味，總有1款岩你口味👉按此

【7】星空藝術蛋糕 天然食材製造

荃灣<Chroma>出名的蛋糕充滿美術效果，主題是夢幻的星空配搭，很有故事性。有人以為藝術蛋糕咁多顏色，會擔心過多色素影響健康？非也，以月亮蛋糕為例，其實全部都係以天然食材製造，食得安心。在e肚仔外賣自取APP上已清楚列明蛋糕成份，客人不用再特意花時間致電店家詢問，而且即使有食物敏感的朋友也可以放心選擇。

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【8】多款花類、顏色自由配搭 韓式白荳蓉裱花蛋糕

位於觀塘<Agnes Bakery>主打韓式白荳蓉裱花，由韓國認可KFA, KDFCA, GFDA, KFTA & KCDA專業協會認證導師主理利用韓國生產低糖白荳蓉配以天然蔬菜粉作調色，沒有加入食用色素，是市面上難得一見的天然造型蛋糕。而像Agnes Bakery出品的韓式白荳蓉裱花，有多款花類和顏色選擇，花多眼亂。幸好在e肚仔APP上清楚列明每個細項，不用怕落錯單。

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【9】買鬼斧神工小公主蛋糕 順便儲埋易賞錢積分