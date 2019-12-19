【實測】觀塘海濱工廈區早餐大比拼　最平粉麵餐$25搞掂

相信在工廈區的打工仔都有同一感受：彷如置身沙漠般苦悶，10分鐘步程內都找不到餐廳。早上為了買個早餐，就要預早約10-15分鐘起身出門口，走到老遠買個早餐。但是，買到的早餐又是否合符性價比？小編一於在觀塘海濱一帶的工廈附近試一試各款湯麵早餐：

【1】偉業街金記冰室 – 鮮豬潤餐 $40

位於偉業街180號Two Harbour Square的<金記冰室>的招牌鮮豬潤通粉餐，配上香滑炒蛋及牛油多士，隨餐奉送咖啡或奶茶，盛惠40大元，凍飲另加$3。雖說份量十足，但索價$40未免小貴，足足是一個午餐價錢。而其他湯粉類早餐亦是$33起，不算抵食。



順路度：🌟🌟🌟

抵食度：🌟🌟

【2】鴻圖道翠華餐廳 – 火腿通粉 $37

由牛頭角港鐵站步行到觀塘海濱定必經過翠華，深信不少打工仔早餐定必幫襯過，其<仿鮑魚火腿通粉餐>配滑蛋、甜餐包及熱飲盛惠$37，比剛才的<金記冰室>還要貴$4。

順路度：🌟🌟🌟🌟

抵食度：🌟

【3】e肚仔x開餐達人 - 鮮茄牛肉配鮮茄濃湯通粉、沙嗲牛肉公仔麵、五香肉丁公仔麵 $25

e肚仔最近與開餐達人聯手，在觀塘海濱One Harbour Square、International Trade Tower (ITT)及C-Bons絲寶國際大廈提供早餐集點派送服務。令人驚喜的是，早餐餐牌上的湯粉麵餐只需25蚊，包括主食湯粉麵（鮮茄濃湯通粉、沙嗲牛肉公仔麵、五香肉丁公仔麵），還配上炒蛋及多士，價錢十分貼地。

加分之處就是方便，打工仔可以利用上下班的搭車時間到 e肚仔APP 點餐，早上8:30至10:30到公司附近的集點取餐便可，整個過程由由落單、付款、取餐，只需1分鐘，慳到的時間在早上訓多10分鐘都可以，賴床的小編表示這是打工仔恩物。

順路度：🌟🌟🌟🌟🌟（完全零兜路）

抵食度：🌟🌟🌟🌟🌟（$25粉麵餐配熱飲）



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