【荃灣外賣】日系小清新Café 重磅製鰻魚滑蛋全日早餐

星期一至五忙忙忙,放假就自然想order個All Day Breakfast慢活一下,呢間位於荃灣愉景新城嘅日系小店 <hōmu by favilla> 炮製嘅特級全日早餐,又好味又夠chill!

<All Day Breakfast>有沙律、薯蓉、滑蛋、即焗方包、肉腸不再話下,最大主角就係燒鰻魚! 唔係度度嘅All Day Breakfast都有得食燒鰻魚架,< hōmu by favilla>更加係即叫即燒,表面有一層甜甜地嘅醬汁,燒完之後會令到鰻魚又香又脆,入口即溶認真夠滋味。



怕<All Day Breakfast>唔夠飽肚?唔怕!相信小店!< hōmu by favilla> 另一皇牌主菜「慢煮封門牛柳定食」,用上頂級牛柳,唔洗落太多調味料都已經夠哂味,配埋更有口感嘅日式珍珠米,真心覺得過左一個又完美又Chill嘅Holiday! (伸懶腰)



