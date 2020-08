Spark Awards |《香港01》勇奪12個獎項 創作推廣企劃獲業界認同

「卓越傳媒大獎The Spark Awards 2020」於8月13日揭曉得獎名單,以表揚年度出色的創作企劃及媒體內容,《香港01》憑藉6個出色推廣活動企劃及內容系列,一共奪得12個獎項的佳績,包括5個金獎、4個銀獎以及3個銅獎。 今次獲獎的項目,其中有3個是為客戶度身訂造的推廣企劃,包括東方表行的「時間修煉」影片特輯、中國香港賽艇協會的大型盛事2019世界海岸賽艇錦標賽及由加德士推介的「星級小店美食挑戰」。

得獎項目:東方表行 - 【時間修煉】

【時間修煉】時分秒的細緻交織 四個故事 一種修煉

在「時間修煉」影片特輯中,主要透過訪問4位不同運動界別的運動員,分享時間在他們人生軌跡上的意義,該影片系列勇奪以下兩個獎項:

Best Media Campaign – KOL 金獎

Best Use of Branded Content 銅獎

得獎項目:中國香港賽艇協會 - 2019世界海岸賽艇錦標賽

2019世界海岸賽艇錦標賽,首度在香港維多利亞港舉行,吸引近500名來自29個國家及地區的海岸賽艇選手將雲集香江,一決高下。

首度在香港舉辦的海岸賽艇屬「M品牌」香港大型體育活動,「香港01」及「01體育」有幸能成為此賽事於公關宣傳及推廣的重要舵手,協助推廣和把賽事發展成為香港一年一度的盛事,,當中「香港01」以不同推廣角度及方式以引起公眾關注,如人物專訪、虛擬跑步活動、「人艇決」推廣影片等,透過多元化內容向大眾推廣海岸賽艇文化,宣傳效果出眾,並獲得以下獎項:

Best Media Campaign – Integrated Media 金獎

得獎宣傳項目:香港加德士 -【加德士推介「星級小店美食挑戰」】

加德士推介【星級小店美食挑戰】以創新手法向駕駛人士推介不同地區的人氣美食

為跳出傳統框框,這個與香港加德士合作的影片系列「加德士推介【星級小店美食挑戰】」,特以創新手法向駕駛人士推介12個地區的小店人氣美食,讓一眾年輕駕駛者能享受駕駛樂趣之餘,亦可食得滋味,加強香港加德士與人氣美食的關聯性,而影片系列點擊率更高達70萬,並獲得以下獎項:

Best Use of Branded Content 銀獎

以上這4項殊榮,證明了《香港01》編採、創作及營銷團隊的推廣創意,有效地協助客戶把推廣訊息傳送給大眾,更獲得業界認同的驕人成績。

完整獲獎名單:

金獎

• Best Media Campaign – KOL

東方表行 - 【時間修煉】

• Best Media Campaign – Integrated Media

中國香港賽艇協會 -【2019世界海岸賽艇錦標賽】

• Best Audience Acquisition Strategy

區議會選舉2019互動專頁

區議會選舉2019互動專頁

• Best Original Content

「矚目配角」演員專訪系列

• Best Use of Multi-Channels

「矚目配角」演員專訪系列

「矚目配角」演員專訪系列

銀獎

• Best Use of Branded Content

香港加德士 -【加德士推介「星級小店美食挑戰」】

• Best Informative Media

區議會選舉2019互動專頁

• Best Launch/Rebranding

香港武術及搏擊運動博覽

• Best Promotion Strategy

香港武術及搏擊運動博覽

銅獎

• Best Use of Branded Content

東方表行 - 【時間修煉】

• Best Engagement Strategy

區議會選舉2019互動專頁

• Best Social Media Strategy

香港武術及搏擊運動博覽

香港武術及搏擊運動博覽