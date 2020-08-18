Spark Awards |《香港01》勇奪12個獎項 創作推廣企劃獲業界認同

「卓越傳媒大獎The Spark Awards 2020」於8月13日揭曉得獎名單，以表揚年度出色的創作企劃及媒體內容，《香港01》憑藉6個出色推廣活動企劃及內容系列，一共奪得12個獎項的佳績，包括5個金獎、4個銀獎以及3個銅獎。
今次獲獎的項目，其中有3個是為客戶度身訂造的推廣企劃，包括東方表行的「時間修煉」影片特輯、中國香港賽艇協會的大型盛事2019世界海岸賽艇錦標賽及由加德士推介的「星級小店美食挑戰」。
得獎項目:東方表行 - 【時間修煉】
【時間修煉】時分秒的細緻交織 四個故事 一種修煉
在「時間修煉」影片特輯中，主要透過訪問4位不同運動界別的運動員，分享時間在他們人生軌跡上的意義，該影片系列勇奪以下兩個獎項:
Best Media Campaign – KOL 金獎
Best Use of Branded Content 銅獎
2019世界海岸賽艇錦標賽，首度在香港維多利亞港舉行，吸引近500名來自29個國家及地區的海岸賽艇選手將雲集香江，一決高下。
首度在香港舉辦的海岸賽艇屬「M品牌」香港大型體育活動，「香港01」及「01體育」有幸能成為此賽事於公關宣傳及推廣的重要舵手，協助推廣和把賽事發展成為香港一年一度的盛事，，當中「香港01」以不同推廣角度及方式以引起公眾關注，如人物專訪、虛擬跑步活動、「人艇決」推廣影片等，透過多元化內容向大眾推廣海岸賽艇文化，宣傳效果出眾，並獲得以下獎項:
Best Media Campaign – Integrated Media 金獎
得獎宣傳項目:香港加德士 -【加德士推介「星級小店美食挑戰」】
加德士推介【星級小店美食挑戰】以創新手法向駕駛人士推介不同地區的人氣美食
為跳出傳統框框，這個與香港加德士合作的影片系列「加德士推介【星級小店美食挑戰】」，特以創新手法向駕駛人士推介12個地區的小店人氣美食，讓一眾年輕駕駛者能享受駕駛樂趣之餘，亦可食得滋味，加強香港加德士與人氣美食的關聯性，而影片系列點擊率更高達70萬，並獲得以下獎項:
Best Use of Branded Content 銀獎
以上這4項殊榮，證明了《香港01》編採、創作及營銷團隊的推廣創意，有效地協助客戶把推廣訊息傳送給大眾，更獲得業界認同的驕人成績。
完整獲獎名單:
金獎
• Best Media Campaign – KOL
東方表行 - 【時間修煉】
• Best Media Campaign – Integrated Media
中國香港賽艇協會 -【2019世界海岸賽艇錦標賽】
• Best Audience Acquisition Strategy
區議會選舉2019互動專頁
• Best Original Content
「矚目配角」演員專訪系列
• Best Use of Multi-Channels
「矚目配角」演員專訪系列
銀獎
• Best Use of Branded Content
香港加德士 -【加德士推介「星級小店美食挑戰」】
• Best Informative Media
區議會選舉2019互動專頁
• Best Launch/Rebranding
香港武術及搏擊運動博覽
• Best Promotion Strategy
香港武術及搏擊運動博覽
銅獎
• Best Use of Branded Content
東方表行 - 【時間修煉】
• Best Engagement Strategy
區議會選舉2019互動專頁
• Best Social Media Strategy
香港武術及搏擊運動博覽