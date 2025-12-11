01生活聖誕倒數月曆2025｜LÄDERACH Praline朱古力禮盒 滿載祝福

【聖誕倒數月曆2025/聖誕禮物】聖誕禮物若齊集驚喜及儀式感，相信不論送的或收到禮物的人必定感到幸福！今年「01生活」繼續為大家送上精彩聖誕送禮活動，聖誕倒數月曆禮品總值總值超過HK$30 萬，齊集時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、酒店Staycation等禮物。想得到以上禮物，就要留意整個聖誕送禮活動！由11月24日(星期一)開始至12月26日(星期五)，每逢星期一至五向讀者送出高質、實用產品，「01生活」將在中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！



一連5星期送豐富禮物！每日12點揭曉禮物 隨時加碼送禮

是次活動獲近30個品牌支持，由「01生活」編輯精選讀者喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、可愛精品、酒店Staycation、酒店下午茶、健康保健品、精緻甜點等禮物應有盡有，禮品總值超過HK$300,000！

「01生活聖誕倒數月曆2025」總值高達HK$300,000，由11月24日（星期一）開始至12月26日（星期五），每日中午12時準時於Instagram及Facebook專頁公布當日禮物，與大家一起感受每日拆禮物的樂趣。晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，驚喜不斷！各位01讀者只需於每日指定遊戲帖文下，依照帖文指示參加遊戲，即有機會贏取豐富禮品！

提提大家，參加遊戲前記得先登記成為《香港01》會員，第一時間掌握最新活動詳情及會員專屬優惠，贏取獨家禮品！

更多禮物>>>01生活聖誕倒數月曆2025｜聯乘近30大品牌 送總值逾$30萬豐富禮物

LÄDERACH 準備多款聖誕精美朱古力禮盒

今年，瑞士高級朱古力品牌LÄDERACH 特別為喜愛甜蜜味道的你，準備多款朱古力產品及精美禮盒，期待共度一個甜蜜夢幻的聖誕。品牌用心準備各色各樣嘅朱古力系列，包括首次於香港亮相的多款軟心朱古力及聖誕節必備的聖誕老人牛奶朱古力，為大家帶來難忘的甜美驚喜。

朱古力禮盒細節位盡顯心思 寓意希望與光明

聖誕樹上的星星代表著希望與光明，以及對未來的盼望。LÄDERACH 將這份祝福與心意傳遞，以最耀眼的星型朱古力點亮聖誕。全新推出的Star Marzipan，以香濃的白朱古力包裹著美味的堅果餡料，口感順滑香甜；另一款新産品Star Coconut亦叫人難以抗拒，以最優質的椰子蓉混合榛子朱古力醬，外層裹上香濃黑朱古力，並灑上像冬日粉雪的椰子碎作裝飾。

18 粒果仁朱古力星形禮盒 (品牌提供)

皇牌聖誕老人朱古力以生動形象現身

説到最能代表聖誕節的，又怎能不提及代表人物聖誕老人？LÄDERACH 的皇牌聖誕老人朱古力，今年以更調皮的形象，帶著滿滿的聖誕禮物，探訪各位最聽話乖巧的朋友。一共有兩款口味：9cm的牛奶朱古力及14cm的黑朱古力，無論想獨食或與好友分享都能滿足。而鍾情於薑餅的你，必不能錯過薑餅爆谷，濃郁的瑞士牛奶朱古力包裹著酥脆的焦糖爆谷，並加上靈魂的薑餅調味香料，絶對是聖誕電影之夜的完美配搭。

溫馨的聖誕節是表達愛意的節日，LÄDERACH 的朱古力禮盒就最為合適不過，不單有不同大小，更有不同主題，可供自由組合成獨一無二的禮物。Pralines ass.Special Edition 16pcs box包括16款聖誕主題軟心朱古力，例如：Star Gran Cru、Walnut Log, Feuilletine等；而聖誕樹造型設計的Pralines assorted 26pcs Christmas Tree則是今個節日最佳的賀禮，超過26款的香濃朱古力，包括LÄDERACH Square、Star Cocnut、Star Almond等。

【01生活送禮】LÄDERACH Praline 禮盒 — 36 粒裝 （名額24個）

踏入溫馨又夢幻的聖誕節，為身邊親朋好友送上朱古力禮盒就最能直接表達愛意及祝福！LÄDERACH Praline 36 粒裝朱古力禮盒，包裝典雅大方，每一顆朱古力皆以頂級原料與精湛手工製成，層次豐富、口感細膩，讓人回味無窮。禮盒內含多款經典與新款口味，並特別加入節日限定款，為聖誕佳節增添溫馨氣息。

聖誕樹上的星星代表著希望與光明，以及對新一年的盼望，而品牌亦將這份祝福與心意傳遞給大家。禮盒內除了有熱賣口味：濃郁蜂蜜、熱帶椰香、香醇杏仁及榛果之外，更有全新推出的星形朱古力。當中星形杏仁膏朱古力（Star Marzipan）以香濃白朱古力包裹香醇合桃杏仁膏，口感順滑、甘甜馥郁；星形椰子朱古力（Star Coconut）以最優質椰子蓉混合榛子朱古力醬，外層裹上香濃黑朱古力，並灑上如同冬雪般的椰子碎作點綴，令人難以抗拒！

名額：24個

活動日期：12月11日至12月17日

公佈結果日期：12月18日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加活動「01生活聖誕倒數月曆」，也只會計算為一次獲獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

5. 禮品必須由得獎者本人親身領取，不設代領。得獎者必須帶同身份證明文件及有效得獎證明，以領取禮品。

6. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

7. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動，或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕，或主辦單位懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動，其參加及/或得獎資格將被取消。主辦單位保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

9. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

10. 是次活動適用於香港地區。

11. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

12. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

13.參加者參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加資格。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。