網民激辯　二手床褥貴過原價｜1原因炒得起　買家慘變水魚

二手床褥｜床褥｜免費二手平台｜不少港人習慣到二手平台尋寶，但近期網上出現一宗奇聞，就是其中一張二手床褥的轉售價，竟然貴過原價！這宗交易隨即引發網民熱議，其中不少人最擔心的就是衛生問題！然而，這張床褥之所以能逆市「炒得起」，原來背後藏著一個關鍵原因。即看下文了解這張神秘床褥的升值之謎！



二手床褥貴過原價？

近日，有網民在Threads分享於Carousell二手平台上見到有人放售二手床褥，隨即引起支持及反對兩派大激辯，更有Threads版主 @jojo__wu 揶揄黃牛黨炒床褥比炒演唱會飛更刺激！該二手床褥為本地品牌ZLEEPY 巧生活的拉特蘭獨立袋裝彈簧床褥，備有獨立袋裝彈簧及雙重棉層透氣面布（原價$790）。有網民揭賣家開價$1,000，更顯示為「已售出」！

二手床褥｜網民反應兩極！

對於不介意買二手床褥的網民來說，這是基層的無奈：「窮過就知，仲有好多人直接提供免費床褥俾人自取，因為唔想俾錢人哋掉」；亦有網民指是外國常見的環保習慣「喺外國其實好平常」。

然而，大部分網民都表示「不了」，認為床褥極難清潔，「睇過清潔床褥啲片，倒出嚟嗰桶水真係作嘔」，亦有網民提醒買二手床褥隨時送床蝨，分分鐘得不償失，更有網民分享恐怖經歷，「有啲人喺大廈垃圾房執出嚟抹下再包返層膠就當新咁賣」、「見過人買2手床褥+架，兩邊搬運連安裝$3,500。ikea 床架發霉」。甚至直斥「黐線，仲貴過張全新喎！」，大呼「原來床褥都有得炒，好過買Labubu」！

二手床褥｜1個關鍵原因 貴過原價都賣出？

為何貴過全新都有人「落搭」？據悉該床褥品牌ZLEEPY 巧生活主打「全港至抵」，其價格本身就極具震撼力，有網民坦言「獨立袋裝彈簧都咁平？我買張海馬都要千四蚊」。估計買家被「獨立袋裝彈簧」吸引，誤以為市價動輒過千，結果沒做好格價功課慘變「水魚」。

與其在二手平台冒著衛生風險、還要「食炒價」，倒不如直接購買全新行貨，既衛生、又有品質保養！以該品牌為例，床褥有8年保養，定價進取，更設有「14天最低價格保證」條款，若發現同規格且更低價床褥，即可獲退差價。如果大家想做精明消費者，購買二手產品前，謹記到品牌官網做足功課！

資料來源：ZLEEPY 巧生活官網