【戶外用品及運動博覽】勁多體驗及著數，消費更可賞「01積分」！

首屆香港戶外用品及運動博覽2021 即將於2021年11月5至7日假座灣仔會議展覽中心舉行，喜歡行山及遠足郊遊的您一定要留意！運動博覽將會除了展出各項不同類型的運動裝備及戶外運動用品，更設有主題區，博覽會由學習至體驗，並寓娛樂及購物於一身！



《香港01》 積分換獎品 消費越多獎賞越多

01會員可於展會期間享盡精彩消費獎賞！凡於戶外用品及運動博覽會場內消費滿港幣$200 或以上，並即日前往《香港01》攤位J52，可獲相對的 「01積分」，更可用積分即場兌換以下多款精美獎品！（活動受條款及細則約束）

場内消費「01積分」兌換表

::::: 【AQUA PRO+TECH】100 毫升特別版消毒噴霧【以1,200「01積分」兌換】:::::

AQUA PRO+TECH 100毫升 特別版消毒噴霧

👍 消毒、殺菌、淨化空氣、淨味除臭、抗敏感；

👍不含酒精及有害化學物質，無色無味天然安全，適合嬰幼兒， 孕婦和皮膚敏感(如濕疹)人士使用。

::::: 【Cheesepop】100% 芝士脆脆【以 300「01積分」兌換】:::::

創新荷蘭製造Cheesepop芝士脆脆，全新芝士食法！

🧀 100%芝士成份，無糖，無麩質，無碳水化合物，無防腐劑，無添加，成份天然健康。老少咸宜，生酮飲食者及素食者皆適合；

🧀 方便小食，亦適合配搭不同熱飲冷盤，各種入膳佳宜：沙律、熱湯、意粉麵食等；

🧀 無需冷藏，包裝輕巧，方便隨身攜帶及於戶外地方享用，隨時隨地補充能量；

🧀 三款純芝士品種以供選擇：車打、高達/高打、艾民頓。

::::: 【HACHill 】太陽眼鏡【以 5,800「01積分」兌換】:::::

HACHill 時尚太陽眼鏡，設計簡單大方，搭配時尚尖端的框款，讓人戴上後帶有自信感，適合日常休閒或時尚配搭。提供不同鏡框設計，無論是金屬細框搭配花紋，或是大受歡迎的方形款式，甚至是倒梯形方角設計，都是潮人必買之選。

::::: 【Maxcare】6 in 1 脈衝按摩儀(加強版)【以 4,800「01積分」兌換】:::::

6 in 1 脈衝按摩儀(加強版)

👍 利用EMS微電流深入肌體內部進行瘦身、健肌、舒緩按摩；

👍 6種模擬真人按摩程序及10個強度調節；

👍 體積小巧便攜, 隨時隨地使用, 按摩貼還可水洗耐用，方便衛生。

::::: 【Zero Travity】環保旅行套裝 (浴巾+手巾版)【以 900「01積分」兌換】:::::

Zero Travity 環保旅行套裝 (浴巾+手巾版)

👍 輕巧‧安全衛生‧百分百降解；

👍 創新無紡布技術與天然植物纖維製造；

👍 保持產品質感柔軟舒適，適合所有皮膚類型使用；

👍 沒有添加熒光劑及漂白劑。

另外，凡前往《香港01》攤位J52，完成簡單遊戲，即可獲額外300「01積分」，並可到《香港01》會員專區或「01 網購」，用積分換購精選產品，消費越多獎賞越多！

【香港戶外用品及運動博覽2021】

展會日期：2021年11月5-7日 (五至日)

地 點：灣仔會議展覽中心 Hall5 BC

門 票：HK$40- (不設長者優惠；身高1米以下小童免費)

開放時間：11月5日 (五)：上午11:00 – 下午8:00

11月6日 (六)：上午11:00 – 下午8:00

11月7日 (日)：上午11:00 – 下午7:00

(每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)

【入場細則】

- 大會將按照政府最新之防疫條例執行相關防疫措施，入場人士須遵守大會的防疫指引措施，不符合資格之人士將會被拒絕進場

- 優惠須受有關條款及細則約束

- 如有任何爭議，大會保留最終決定權