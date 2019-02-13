年初至今揸現金明顯跑輸　分析師：太安全會犧牲機會成本

2018年底環球股市重盪，各位投資者有沒有被「震走」，轉為持有大量現金？然而2019年初全球股債市場反彈，若大家提早沽貨，就會錯失了賺錢良機。華爾街分析師和基金經理都指出，這種時候如果太過追求安全，往往會犧牲贏錢的機會成本。

2018年政經動盪 保守投資無可厚非

《路透社》分析了2018年底至今的市況，可說是相當「難玩」。大環境來說，2018年股債市場都動盪，不如2017年般好景，加上貿易摩擦、美國政局爭端不斷，聯儲局又加息4次，數以百億美元計的資金流入貨幣市場基金，其實是十分正常舉動。

貨幣基金可以受惠匯率升值，但在升市持有過多現金或貨幣基金，就很有可能跑輸市場。（路透社）

1月股債大反彈 大幅跑贏貨幣基金

然而套現的時機相當重要，如果在2018年底至2019年初套現，到現時為止是大幅跑輸。

標普500指數1月創下2015年以來最佳月度表現，勁升7.9%，而垃圾債券的月度回報更是7年最勁，錄得4.6%回報。

PIMCO短期投資組合管理部門主管Jerome Schneider就認為：「雖然貨幣市場基金比較安全，但投資者需要接受低一點的基金回報。」

目前貨幣市場基金投資回報率約2%，低過通脹。而聯儲局轉鴿之後，市場變得明朗，投資信心轉強。

要識轉身 長期保守投資或會蝕本

景順（Invesco）駐紐約的全球市場策略師Kristina Hooper就擔心，「那些長期投資者可能會傷到自己」，因為如果因害怕風險而買入浮息債券基金，平均收益率只有2.4%，比短期債券基金平均2.7%更低。且利率還有可能上調，萬一再加息，這些基金就有可能蝕本。

Jerome Schneider點出投資者在年初跑輸的關鍵，就是轉身太慢：「他們打安全牌的傾向維持太久了。」