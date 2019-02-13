【匯市解碼】人民幣豬年「發軟蹄」連跌兩日　專家料反彈浪已玩完

去年12月，中美元首於阿根廷G20峰會「破冰」，並達成貿易休戰協議，帶動人民幣觸底反彈，在岸價上月曾收復6.7兌1美元關口。但踏入農曆豬年，人民幣匯價似乎未擺脫「Holiday Mood」，在岸價連跌兩日，跌逾400點子，一度失守6.78水平。 星展香港高級經濟師周洪禮認為，中美貿易談判即將「見真章」，但兩國徹底和解的機會仍然微乎其微，估計人民幣今輪升浪已經告終，人仔今年走勢依然偏弱，年內將難以重返7.7兌1美元關口。

中美貿易關係回暖，人民幣匯價自去年底的6.9水平急速反攻，曾於1月底攻克6.7兌1美元關口。

但農曆新年假期過後，人仔的大好勢頭卻立時無以為繼，在岸價連跌兩日，6.78兌1美元大關一度失陷，直至周三（2月13日）才初見反彈，回升至約6.76水平。

人民幣匯價自去年底趁勢反攻，1月底曾收復6.7兌1美元關口。（視覺中國）

星展香港高級經濟師周洪禮預料，隨着貿易談判即將「見真章」，人民幣1月至今的升浪亦將告一段落，「去年下半年人民幣跌勢過急，故此中美貿易戰一有好消息，馬上令匯價出現Relief Rally（反彈）。但所謂嘅好消息，其實一直都充滿不確定性。」

料中美難就經濟結構問題達共識

中美貿易戰形勢，一直是人民幣匯價的晴雨表，但不知不覺間，中美90日休戰期只剩約半個月便屆滿，雙方將於周四至周五（14至15日）於北京舉行新一輪談判，期望在「死線」前握手言和。周洪禮明言，對談判結果絕不看好，認為雙方極其量只會達成採購大豆、飛機等縮減貿易逆差的協議，「但一講到中國經濟結構、國企補貼等問題，中國妥協嘅空間好有限，而美國亦會企硬，雙方要和解絕對唔易。」

周洪禮明言，兩國達成和解協議的機會甚微，因為中國於經濟結構議題上的妥協空間相當有限。（視覺中國）

他強調，單從貿易戰層面來看，人民幣已欠缺再升的理據，「人民幣上個月曾經重上6.7兌1美元關口，其實已相當於去年7月時，貿易戰未白熱化時候嘅水平。就算雙方係有協議，係咪就可以當過去一年咩都無發生過？」

內地經濟刺激政策作用有限

除了中美貿易戰，今年中國經濟亦受一連串內憂外患困擾，變相拖累人民幣匯價表現。國家統計局於1月底公布，去年中國GDP增速放緩至6.6%，較2017年的6.8%下跌0.2個百分點，為28年以來最低，市場普遍預料今年中國經濟將進一步轉弱。

周洪禮估計，由於外圍需求放緩，中國今年經濟增長將下滑至6.2%，而中央的刺激政策作用亦有限，不利人民幣進一步造好，「雖然中央計劃減稅，但內地經濟正值下行周期，消費者態度難免轉趨審慎，況且『家電下鄉』之類政策早已推出過，效果唔會再咁明顯。」

中央早前明言會加大刺激政策力度，但周洪禮並不看好對其實際效用。（視覺中國）

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料人民幣短期「穿7」機會細

至於貨幣政策，他認為由於中央要於「去槓桿」與提振經濟間取得平衡，內地銀根雖然得以放寬，但亦要「就住就住」以免重蹈當年放水4萬億元的覆轍，加上銀行會礙於經濟轉差而縮減貸款，均堵塞了貨幣政策的傳導作用。

星展早前預料，今年上半年人民幣兌美元將跌穿「7算」，最低或見7.2水平。惟周洪禮指，由於人民銀行有決心捍衛「7算」大關，相信人民幣短期內「穿7」的機會不大，但今年內上升空間亦非常受限，預計難以重回6.6至6.7左右水平。