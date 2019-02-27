【大灣區】深圳GDP首度超越香港　龍頭之爭塵埃落定？

醞釀已久的粵港澳大灣區規劃綱要，於上周一（18日）正式出爐，香港及深圳之間的龍頭之爭，再度甚囂塵上。事隔一周，港府公布去年經濟數據，期內本港GDP增至3%至2.85萬億元，正式被深圳反超，失落大灣區經濟規模的「一哥」寶座。 但兩地GDP數字的高低，不僅不足以斷定粵港澳大灣區龍頭誰屬，公眾更不應過度聚焦香港及深圳的競爭關係，從而忽略了大灣區「全方位合作」的基調，白白錯失港深協作的重要機遇。

財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，政府統計處同時公布去年本港經濟數據。期內香港區內生產總值（GDP）按年上升3%至約2.85萬億港元，增速低於政府預期的3.2%，其中第4季GDP僅增長1.3%，為2016年首季以來最慢增長。

「龍頭之爭」致一體化失焦

正當近年香港經濟增長徘徊於2%至4%的水平，一河之隔的深圳正在迎頭趕上。根據內地官方數據，去年深圳GDP維持7.6%的高速增長，升至2.42萬億元人民幣，以去年人民幣兌港元平均匯率1.1855計，折合約2.87萬億港元，超越香港，成為粵港澳大灣區經濟總量第一的城市。然而單以GDP總量高低，來斷定經濟發展水平，甚至是大灣區龍頭之位固然不當，但公眾輿論過份看重區內龍頭誰屬之爭，亦未免令大灣區的一體化規劃變得失焦。

本港GDP去年落後深圳，退居大灣區「二哥」。（視覺中國）

目前粵港澳大灣區擁有超過7,000萬人口，經濟規模高達1.5萬億美元（約11.8萬億元），較現時引領全球經濟發展的紐約、三藩市及東京灣區高出不少。但大灣區與三大灣區的不同之處，是區內並無一個明顯可於金融、創科、先進製造業等範疇均獨領風騷的龍頭城市，故此各城市間的協作及聯動顯然更為重要。

強強聯合屬大勢所趨

粵港澳大灣區規劃綱要中，正正強調區內「9+2」城市「多層次、全方位的合作格局」，要求發揮香港－深圳、澳門－珠海及廣州－佛山的「強強聯合」。《綱要》將不同城市的合作並列，顯然是期望相鄰城市加快整合，故此未來大灣區龍頭的逐鹿之戰，或許不再是「香港vs深圳」、「廣州vs深圳」等城際競爭，反而會是「港深vs廣佛」等大型都會之間的競逐。

如此看來，香港及深圳不僅絕非「龍頭之爭」中的死對頭， 更是大灣區發展過程中的不二夥伴。《綱要》為香港及深圳作出清晰的分工定位，香港為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐，並需大力發展創新及科技事業，培育新興產業，而深圳的目標則是成為具世界影響力的創新創意之都，兩個城市具備明顯的互補作用。

國務院上周發布大灣區規劃綱要，隨後三地政府舉行宣講會。（資料圖片）

港深創科合作已具雛型

雖然本港於創科領域的發展裹足不前，更明顯落後深圳，但本港雲集多間區內著名大學，令香港於人才培育及基礎科學研究方面顯得不可或缺。LinkedIn與清華大學近日發表報告，發現深圳的數碼人才中，約有 60%來自香港，反映本港有力為大灣區提供源源不絕的人才供應，而事實上包含無人機生產商大疆（DJI）在內，不少立足深圳的創新科技企業，創辦人均由本港大學所孕育，港深於創科領域的合作早已略見雛型。

《綱要》為粵港澳大灣區作出「充滿活力的世界級城市群」、「具有全球影響力的國際科技創新中心」、「一帶一路建設的重要支撐」等戰略定位，在在反映大灣區面向國際的特色。香港作為區內國際化程度最高的城市，獨特角色不言而喻，但面對「廣佛同城化」及澳珠合作的強強聯手格局，不論是香港抑或深圳，相信均難以單靠單打獨鬥，便穩坐區內龍頭之位。港府必須積極與深圳協調，繼續加強打通兩地人流、物流、資金流的聯動，才能於創科、金融、高等教育等領域互補不足，提升整體競爭力，同時避免香港於大灣區的地位遭到邊緣化。