母狠踢3歲女引爆爭議　兒童模特兒最極端一天做17小時　年賺百萬

早前內地有童裝模特兒於拍攝廣告期間被母親用腳踢，片段被拍下放上網後引起大量網民義憤，認為事件形同虐待，是逼自己的子女做童工賺錢，利慾薰心。 事件令外界再次關注內地童模市場，原來部份童模最忙時一天要拍攝17小時，年賺百萬元，比父母加起來收入還高。

涉嫌被虐的內地童模叫妞妞，年約3歲，事件發生時正在進行商品拍攝。妞妞母親事後於微博發聲明道歉，否認自己是當女兒「搖錢樹」，又指「兒女皆為父母心頭肉，疼愛有佳，絕無所為虐童之意」，稱當時只是在溝通教導中動作稍大。杭州市婦聯表示，正進一步核實該母親是否涉嫌家暴，如查證屬實，會聯合公安機關採取相關行動。

事件亦引來不少網民「爆料」內地童模市場的「不人道」，包括工時長、一年到晚都要拍攝，令兒童缺乏睡眠和休息，父母逼子女拍攝時會打罵等，認為政府應立法禁止兒童從事商業性質的表演和廣告拍攝。

妞妞事件始未：

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年賺百萬 入行「爭崩頭」

浙江省織里鎮是內地童裝的重鎮，有中國童裝第一城之稱，據報中國童裝市場的產品有一半都出自這裡，更有著「時尚看巴黎，童裝看織里」的口號，可想而知這裡也是童模的「賺錢天堂」，誕生了不少知名的童模。

其中之一是有織里第一童模之稱的「谷歌」。據GQ早前的報道，谷歌年僅10歲，但已從事童模工作7年，最繁忙時由早上9時拍到淩晨2時，一天最多可拍264 件衣服。如果以拍一件衣服收逾100元（人民幣‧下同）計算，一天可賺上萬元，年賺逾百萬元，是比他們的父母、甚至很多成年人都要高得多的收入。難怪不少父母爭崩頭讓子女參加童模培訓和比賽，就是為了令子女得以入行「搵真銀」。

家長讓子女參加童模培訓和比賽，以加入這劇烈競爭的行業。（視覺中國）

織里鎮另一知名童模是叫葉祖銘的混血男童模，他父親是塞爾維亞人。一年多前，時年11歲的葉祖銘向電視台的鏡頭介紹自己已做了2年多童模，當天拍了70多件衫，就賺了大概8,000元，年收入高時八十多萬元，低時五﹑六十萬元，認為這種方法賺錢來得較輕易。未來的志願是做「網紅」，因為夠輕鬆，希望有富裕生活外，找一個好看一點兒的老婆，「迪麗熱巴那種」。

淘寶網上不少童裝都有童模幫忙拍造型照。（網頁截圖）

身高是最大限制

不過童模市場雖然賺錢來得快，職業的生命周期也很短，大部份淘寶商家偏好身型小一點的童模，一般身高超過1.3米，市場需求就會開始縮小，身高到了1.6米就是極限，要離開這行業。

童模的家長們對孩子身高十分敏感，攝影師和廠商也會提醒家長，孩子如果再長高就不能再做童模了。部份孩子因經常拍攝而太晚睡不長高，反而可多拍幾年，把握機會賺到足夠的錢。但童模的生涯始終要結束的，因拍攝而無可避免荒廢了學業、少了跟同年紀的朋友交往，這些年紀小小的「百萬富豪」，又要如何渡過未來漫長的人生呢？