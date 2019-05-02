年薪是蘋果Tim Cook 127倍　美國最強「打工皇帝」原來是…

美國是全球最大經濟體，不少大公司高層都年賺億元，不過跟真正的「打工皇帝」比較，還是相形見絀。 據美國媒體統計，去年打工皇帝是橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio），他去年收入高達20億元（美元‧下同）（約156億港元），是美國最高人工的CEO的18倍。 2018年港人月入中位數為1.8萬港元，年薪中位數約21.6萬港元左右，即達里奧一人的收入已相等於7.2萬個香港人，是名符其實的「萬人敵」。

達里奧去年勁賺逾150億港元，近年卻多番批評資本主義帶來的貧富不均。（路透社）

達里奧是全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）的創辦人和基金經理，該基金至2018年底，管理著約1,600億元計資產。因為美國對沖基金不少採取「2/20」的收費模式，即向客戶收取管理金額的2%作管理費，和投資收益的20%作表現費，令基金經理於大牛市的時候，收入十分驚人。

據DealBook統計，達里奧是全美純收入（不包括資本收益和其他非流動收入）最高的人，也是全美收入最高的基金經理，收入高達20億元，比第二名對沖基金Renaissance Technologies的Jim Simons（收入15億元）和第三名Citadel的Kenneth C. Griffin（收入8.70億元）都高出一大截。

跟這些最成功的基金經理比較，就算是跨國大企業的CEO人工都顯得少。據24/7 Wall St.的整理，截至2017年年度，蘋果CEO Tim Cook人工「只有」1,570萬元，只是達里奧的127分之一；華爾街大行「大摩」摩根士丹利CEO人工是2,820萬元，迪士尼CEO Robert Iger管理著全球20萬員工，人工都「只有」6,560萬元。

即睇美國最高薪CEO排名：

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達里奧近年狠批貧富不均

達里奧12歲就開始炒股投資，看宏觀市場走勢的眼光十分準，早在2007年就警告美國房地產信貸市場或會崩潰，當金融海嘯發生時，幾乎所有對沖基金都遭受極慘痛的損失，但達里奧其下的旗艦基金Pure Alpha卻獲得近10%收益，令他更廣為人知。

有趣的是，達里奧雖然是資本主義最大受惠者之一，近年卻多番狠批美國的資本主義出現缺憾，已在教育制度、社會流動性，以至資產和收入上，造成破壞性的鴻溝，令「美國夢」不再，沒有為大多數美國人創造足夠機會。他更警告若美國不能解決收入不均的問題，結果可能是另一場「革命」，建議要將收入和財富差距問題視作國家緊急情況看待。