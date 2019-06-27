【Facebook Libra】比特幣價格狂飆　揭示Libra設計「良苦用心」

社交平台公司臉書（Facebook）於6月18日發佈名為Libra的加密貨幣項目白皮書，引發比特幣暴漲。然而，比特幣的大漲大跌反而凸顯了Libra設計中的優勢。

6月18日，社交平台公司臉書（Facebook）發佈名為「Libra」的加密貨幣項目白皮書，引發全球投資者及金融監管部門的關注。白皮書顯示，臉書創造Libra的目的是為了降低互聯網時代的交易障礙和支付成本。

在臉書的設想中，Libra金融體系由三部分組成：一、Libra建立在安全、可擴展且可靠的區塊鏈之上；二、Libra由包含內在價值的儲備資產提供背書；三、Libra涉及的生態體系由獨立的Libra協會（Libra Association）管理。

全球最具影響力的社交平台公司高調涉足加密貨幣領域仍然引發了加密貨幣市場的「狂歡」。截至6月26日，比特幣的價格從6月18日的不足9,000美元一路上漲近14,000美元，其市值也從1,600億美元左右飆升至2,280億美元。

Libra擁有儲備資產支持

然而，獲得互聯網巨頭的認可並不能幫助加密貨幣擺脫投機屬性。大多數加密貨幣與Libra的最大區別就是Libra價值由實實在在的儲備資產支持。因此，臉書試圖打造的Libra具備內在價值，而大多數加密貨幣不具備內在價值，只能作為投機工具。

由於不具備內在價值，對於包括比特幣在內的大多數加密貨幣而言，其價格取決於投資者風險偏好引發的供需變化。當市場狂熱氣氛高漲時，投資者風險偏好上升，需求超出供給並拉動加密貨幣價格上漲；當市場狂熱氣氛消退後，投資者風險偏好下降，供給過剩導致加密貨幣價格下跌。本輪，加密貨幣的價格暴漲就是由投資者風險偏好上升引發的。

Facebook將會在明年推出加密貨幣Libra。（視覺中國）

亞洲投資者將比特幣價格升至2萬美元

在加密貨幣不算長的歷史上，其價格已經經歷了多輪暴漲暴跌。以比特幣為例，2017年，在英國脫歐、特朗普當選美國總統、亞洲投資者大量湧入等因素的共同影響下比特幣的價格從約1,000美元飆升至近2萬美元。

然而，比特幣的應用場景畢竟有限，交易需求遠低於投機需求。隨着比特幣供給不斷增加、投資者的狂熱情緒退卻以及各國政府對數字貨幣的限制政策的相繼出台，2018年比特幣價格又從巔峰跌至4,000美元左右。

由此可見，當Libra引發的市場投機情緒降溫時，比特幣等缺乏內在價值的數字貨幣的需求會重新回落，其價格也會再次下跌。

股神﹕比特幣本身不產生價值

在傳統價值投資者眼中，毫無內在價值可言的加密貨幣並不受認可。在5月召開的巴郡股東大會上，價值投資者的代表——「股神」巴菲特（Warren Buffett）表示「數字加密貨幣就是一種賭博設備，且有很多欺詐行為與它相關」，他認為比特幣自身並不產生價值，「就像貝殼一樣，對我而言算不上是一種投資」。