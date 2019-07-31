摒棄粗暴刺激　中共中央經濟工作會明確房地產重大轉捩

7月30日，中共召開經濟工作會議，其中對於房地產的表述引人關注，作為中國經濟的重要支橕，房地產行業的拐點可能已經到來。

中共中央政治局在周二（30日）召開經濟工作會議，分析研究當前中國經濟形勢，部署下半年經濟工作。從中國官媒新華社發佈的新聞通稿來看，亮點頗多，而「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」這樣的提法首次出現，引發輿論熱議。

會議提出，「上半年經濟運行延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，主要宏觀經濟指標保持在合理區間」。中國中泰證券研究所政策專題組負責人楊暢表示，這表明中共高層認為，整個經濟大盤仍然是相對穩定的。「國內經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。」表明，中國政府已經意識到了短期下行壓力加大，但看待問題要從「長期大勢」的視角，整個政策的目標，還是要「辦好自己的事」，短期應對下行壓力采取「逆週期調節」的動作。

為應對中美貿易戰，中共政治局會議明確提出要提升產業鏈水平。（新华社）

刺激消費帶動經濟增長

具體宏觀政策方面，對於財政和貨幣政策的表述整體變化不大。「實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。」楊暢認為，財政政策的重點不是總量上擴充多少，而在於現有政策如何落實到位，貨幣政策方面，維持現有力度的姿態十分明顯。

此次會議明確「改革」主線，通過改革刺激消費，達到拉動經濟增長的目的。在具體措施方面，針對中美貿易戰首次提出「提陞產業基礎能力和產業鏈水平」；「啟動農村市場，擴大消費」，同時「提陞城市群功能」；另外，會議提出「加快『殭屍企業』出清」，目的是為民營企業發展創造更大的空間。

值得注意的是，在原有「房住不炒」的基礎上特別強調「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。這樣的提法在中共政治局歷次會議中首次出現。中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這樣的表述在當前經濟下行壓力增大，樓市政策判斷撲朔迷離的情況下，具有很強的信號意義。

嚴躍進分析，第一，該表述進一步明確了房地產在中國的市場角色，即房地產不應該是刺激經濟的工具，各地方政府對於房地產市場的定位，依然需要強化其消費品的概念，即房子是用來住的，不是用來炒的。各地發展房地產業務，要更多考慮房地產背後的消費需求，而不應該和經濟刺激等做過多的掛鉤。

此次會議對於貨幣政策的表述變化不大，仍以穩健為主。（視覺中國）

料不會在第三季放寬樓市調控措施

第二，對於部分經濟下行壓力大的城市，不能直接放鬆房地產政策。近期有部分城市的房地產政策略有鬆動，但最後被叫停，這也使得大家產生了一個疑問，即經濟下行壓力大的時候，房地產政策到底是趨緊還是趨松呢？此次中央政治局會議的定調，說明單純因為經濟下行壓力大而盲目鬆綁樓市，以刺激的手段來對待房地產，基本上是行不通的。這至少說明三季度各地政策鬆綁的可能性幾乎為零了。

第三，這樣的定調對於當前地產企業的影響是很大的。如果政策不鬆綁，那麼考慮到現在房地產領域的三大壓力，即資金壓力、庫存壓力和銷售壓力，這個時候房企會主動降價促銷，其他地產指標也會有所變動，總結起來就是降價促銷成營銷策略、開發投資將迎來拐點。

而中國著名經濟學家馬光遠認為，中共高層之所以強調「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，一是如果在當下，通過明顯的政策寬鬆，刺激房價，後果不堪設想。從這個角度而言，房地產已經失去了穩增長重要工具的作用。但如果由此認為，中共高層保持對房地產的高壓，那就更錯得離譜。

馬光遠表示，當前對於中國樓市最好的選擇就是穩定房地產市場的預期，既不能刺激房價再次暴漲，但也不能徹底逆轉房地產的預期，讓房地產進入下跌周期。就此而言，今年出台更嚴厲的措施打壓房地產的概率並不大。房價保持微漲，是最好的狀態。