【逃犯條例】總商會主席：籲施政以民為本　更深層矛盾為貧富懸殊

四大商會之一的香港總商會，自6月9日以來八度就港府修訂《逃犯條例》、元朗白衣人襲擊等事件發聲明，要求政府「撤回」逃犯條例，成立調查委員會。主席夏雅朗（Aron Harilela）日前接受《信報財經月刊》訪問，呼籲政府回歸「以民為本」施政。

修例風波「絕對是政治問題」

夏雅朗認為現時的抗爭行動，所積聚的民憤已經超越修例本身，「群眾最大憂慮在於，特區政府究竟是捍衞市民，還是捍衞北京？」他重申，總商會很早已提出增設保障，包括人權保障、擴大剔除罪行、提高引渡門檻等，夏雅朗亦特別提醒政府，市民需時消化，而結果有目共睹，政府試圖倉卒了事，「市民自然會問香港政府究竟為誰工作？誰是老闆？」

夏雅朗表示，「一國」之下特首的「老闆」是中國，惟同時亦指有四分之一港人上街下，「他們都是香港市民，但政府選擇不聽，那麼政府究竟聽誰說話？」因此他認為，事件已非關乎法治，「絕對是政治問題」。

夏雅朗於去年亦有接受《香港01》專訪，當時他認為政府干預得太多，部門之間往往缺乏溝通，加上不少法制已過時，拖慢了香港的發展步伐；同時又呼籲政府加快釋放土地。

樓價本來就應該跌

事隔一年，他指社會更深層次矛盾是「貧富懸殊」，房屋是政府最迫切需要解決，認為「明日大嶼」填海計畫是長遠規劃，惟短期亦需釋放土地，馬上增建房屋，因此建議優先考慮更改工業和鄉村用地。至於為何政府未有「出手」，背後或牽涉發展商，亦憂慮令樓價下跌，但夏雅朗就稱，「樓價本來就應該跌。」

至於港府似乎缺乏政治能量去解決問題，身為政治哲學博士的夏雅朗，就指早在1997年已向政府提出推行「政黨政治（party politics）」，惟收到的回覆是行政長官不能有政黨背景，對此他就指，「回歸以來三任特首都敗興而回，那顯然不是人的問題，是不是時候要檢討制度呢？」