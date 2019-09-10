李克強會見企業家美方代表　提出解決貿易戰方法

中國國務院總理李克強9月10日下午在北京會見來華出席中美企業家對話會的美方代表，並表示，中美可以找到雙方都接受的方法處理貿易戰。

《新華社》報道，李克強表示，今年是中美建交40周年。40年來，兩國經貿關係不斷向前發展，實現了互利共贏。中美分別是世界上最大的發展中國家和發達國家，兩國存在廣泛的共同利益。雙方應當按照兩國元首達成的共識，本著平等和相互尊重的原則，求同存異，找到雙方都可以接受的解決分歧的辦法。

李克強指出，中國對外開放的大門會越開越大，正在致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對在國內註冊的內外資企業一視同仁，更加重視保護智慧財產權。中國的製造業已經全面放開，服務業開放也在加快推進。中國擁有廣闊的市場，歡迎包括美國在內的各國企業擴大對華經貿投資合作，更好實現互利共贏。

美方代表祝賀新中國成立70周年。他們表示，在座的美國企業長期參與和見證了美中關係發展，積極在華開拓業務，擴大對華投資，尋找長期合作機會。美國企業對中國擴大開放新舉措感到鼓舞，將秉持長遠眼光看待當前美中經貿摩擦，反對削弱同中國經濟關係的作法，絕不願看到美中經貿脫鉤。希望兩國經貿磋商取得積極進展、儘早達成協議。相信雙方一定能夠找到推動美中關係持續前行的辦法。