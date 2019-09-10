中方通稿未提及 德方披露默克爾李克強會晤更多內容

德國總理默克爾日前訪問了中國，在訪華期間，默克爾提到了一些敏感問題，中方聲明並未公布這些。

綜合媒體9月10日報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）於9月6日至7日對中國進行了正式訪問，這是她執政14年來第12次訪華。然而關於她的訪華內容，中德聲明並不一致。

默克爾訪華時，中國國家主席習近平以及中國國務院總理李克強都分別同她舉行了會晤。

針對習近平同默克爾9月6日的會晤，中國外交部發表聲明說，習近平指出，當前，我們正處在一個挑戰層出不窮、風險日益增多的時代，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身。中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作，攜手應對人類面臨的共同挑戰。這不僅對中德兩國，對世界都愈顯重要。雙方要堅持相互尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，照顧各自核心利益，做平等對話、互利合作、交流互鑑的戰略伙伴。

默克爾則說，德中對話合作廣泛深入，中國是德國最大貿易伙伴。兩國合作正沿着更好的方向發展。德國很高興能夠分享中國擴大開放政策成果，願繼續加大對華投資，拓展合作領域，促進人文交流。單邊主義、保護主義也給德國帶來不利影響。各方應致力於通過對話協商妥善解決分歧和摩擦。德方願本着多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調。德方願為歐中關係發展發揮建設性作用。

針對李克強同默克爾9月6日的會晤，中國外交部發表聲明說，李克強表示，德國是中國的全方位戰略伙伴。中方高度重視中德關係。此訪期間，習近平主席將同你舉行會見。當前世界經濟面臨下行壓力，保護主義、單邊主義持續抬頭，中德加強戰略溝通與合作，保持兩國關係健康穩定發展，不僅有利於促進中歐關係，也有利於世界和平穩定與繁榮。

默克爾說，中國在過去數十年取得巨大發展成就，特別是加入世界貿易組織後，同世界各國貿易往來密切，實現了互利多贏。中國在2008年爆發的國際金融危機中以負責任的態度為全球作出巨大貢獻，推動世界經濟實現復甦增長。同其他國家一樣，中國同樣有發展的權利，不應阻礙中國的發展進程。中國人民過上好日子，也符合世界各國的利益。

但是，與中方的聲明不同的是，德國政府發表的聲明顯示，默克爾同李克強會晤時，還談到了中美貿易戰以及香港問題。這兩點內容在中國的聲明之中並沒有出現。

德國政府網站的聲明顯示，默克爾在會晤李克強時呼籲中美迅速結束貿易戰。她強調了中美貿易戰對全球以及德國公司的以及。

聲明還指出，默克爾還談到了香港問題。默克爾呼籲和平解決問題。她還說，鑑於當前的情況，務必盡一切努力避免暴力。她對香港政府正式撤回引渡法案的做法表示歡迎。